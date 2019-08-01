Роспотребнадзор разъяснил торговым сетям новые правила выкладки молочки

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела встречу с представителями Ассоциации компаний розничной торговли, на которой были разъяснены новые правила выкладки молочной продукции в магазинах, которые недавно вступили в силу, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Ранее газета "Известия" сообщила, что большинство крупных торговых сетей в ближайшее время могут столкнуться со штрафами из-за новых правил продажи молочных продуктов, так как ритейлеры и Роспотребнадзор по-разному трактуют новые нормы.

"В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека состоялась встреча руководителя Роспотребнадзора … с представителями Ассоциаций компаний розничной торговли (АКОРТ) … В результате встречи достигнуты договоренности о дальнейших направлениях взаимодействия, в том числе по доведению необходимых разъяснений до торговых сетей и объектов", - говорится в сообщении.

Для профилактики правонарушений территориальные управления Роспотребнадзора проводят обучающие мероприятия для предпринимателей о том, как размещать молочную продукцию в торговом зале, уточнили в пресс-службе.

С 1 июля Роспотребнадзор в нескольких сотнях проверенных объектов торговли выявил нарушения в выкладке молочных продуктов, что является основанием для привлечения виновных к административной ответственности, отметили в пресс-службе.

"Роспотребнадзор предупредил крупных ритейлеров, что существует возможность вынесения решений по двум статьям КоАПа: нарушение правил продажи отдельных видов товаров и введение потребителей в заблуждение. Это грозит магазинам штрафами до 30 тысяч рублей на юридическое лицо", - добавили в ведомстве.