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Ряд улиц в центре Москвы перекроют для ремонтных работ

Вчера, 18:09
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРеконструкция улиц в Москве
Реконструкция улиц в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Реконструкция улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ряд улиц в центре Москвы будут перекрыты в течение августа в связи с проведением ремонтных работ, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
"В связи с ремонтными работами в центре города будут введены ограничения движения и перекрытия. Планируйте маршрут заранее", - говорится в сообщении в Twitter-аккаунте московского транспорта.
Уточняется, что с 22.00 3 августа до 8.00 4 августа будет перекрыт участок дороги Большого Москворецкого моста от Болотной улицы до улицы Варнавка в связи с проведением капитального ремонта. Также автомобилистов предупреждают, что возможно будут дополнительно перекрыты прилегающие улицы.
Кроме того, будет изменена организация дорожного движения из-за ремонта дорожного покрытия от Овчинниковской набережной до Озерковской набережной. В период с 22.00 2 августа до 8.00 6 августа и в такое же время с 23 по 26 августа будет перекрыт участок Озерковской набережной от пересечения с Садовническим проспектом до пересечения с Зацепским Валом.
Также будет перекрыт участок Овчинниковской набережной от пересечения с Пятницкой улицей до ее пересечения с Садовническим проспектом в период с 22.00 16 августа до 8.00 19 августа.
В период с 23.00 8 августа до 23.00 11 августа для автомобилистов вводятся ограничения движения на участке переулка Архитектора Шехтеля от Ермолаевского переулка до Большой Садовой улицы. С 11 по 15 августа перекрыто движение на участке Малого Козихинского переулка от улицы Малая Бронная до Большого Козихинского переулка. Помимо этого, из-за проведения ремонта дорожного покрытия в период с 15 по 19 августа перекрыто движение на Малом Козихинском переулке от Большого Козихинского переулка до Трехпрудного переулка.
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