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РИА Новости

День рождения панд: как в Московском зоопарке поздравили Диндин и Жуи

Вчера, 17:58
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День рождения панд Диндин и Жуи отметили в Московском зоопарке 31 июля. Именинников угостили большими праздничными тортами изо льда с кусочками моркови, яблока и бамбука.
Самцу Жуи исполнилось три года, а самке Диндин – два (она появилась на свет 30 июля 2017-го). Животных доставили в Москву из Китая в апреле 2019 года в рамках программы по сохранению, защите и исследованию больших панд. Они пробудут в столице 15 лет, затем их вернут на родину.
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