День рождения панд: как в Московском зоопарке поздравили Диндин и Жуи

Самцу Жуи исполнилось три года, а самке Диндин – два (она появилась на свет 30 июля 2017-го). Животных доставили в Москву из Китая в апреле 2019 года в рамках программы по сохранению, защите и исследованию больших панд. Они пробудут в столице 15 лет, затем их вернут на родину.