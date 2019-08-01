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РИА Новости
Республика Татарстан

В Казани ввели особый противопожарный режим в связи с WorldSkills 2019

Вчера, 17:53
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© РИА Новости / Нина ЗотинаWorldSkills Kazan 2019
WorldSkills Kazan 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
WorldSkills Kazan 2019. Архивное фото
КАЗАНЬ, 1 авг - РИА Новости. Правительство Татарстана ввело особый противопожарный режим в Казани и на отдельных территориях Лаишевского района республики в связи с предстоящим чемпионатом мира по профмастерству WorldSkills-2019, сообщила пресс-служба президента республики.
"В целях обеспечения пожарной безопасности в период проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в Казани… установить с 16 по 29 августа 2019 года на территории Большекабанского и Столбищенского сельских поселений Лаишевского муниципального района Татарстана и муниципального образования города Казани особый противопожарный режим", - говорится в постановлении правительства республики.
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На указанных территориях, в частности, запрещается сжигать сухую траву и мусор, разводить костры на землях всех категорий, применять пиротехнические изделия ближе 100 метров от объектов, задействованных при проведении чемпионата. В период действия особого противопожарного режима будет организовано патрулирование лесопарковых зон, мест массового отдыха граждан, а также территорий вблизи объектов чемпионата.
Мировой чемпионат WorldSkills 2019 пройдет 22-27 августа. Казань была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа. Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут порядка 1,6 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) примерно из 70 стран. Лучших определят в 56 компетенциях. Основной площадкой соревнований станет международный выставочный центр "Казань Экспо". В общей сложности ожидается, что мероприятия чемпионата WorldSkills Kazan 2019 посетят порядка 250 тысяч человек.
WorldSkills International – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. В России движение охватывает все 85 регионов и является одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров.
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Республика ТатарстанWorldSkillsТатарстанКазань
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