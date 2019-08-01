Член СПЧ планирует посетить арестованного за незаконную акцию Яшина

Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Илья Яшин во время акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу. 17 июля 2019

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин планирует посетить незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Илью Яшина, который считает, что его арест за организацию несанкционированной акции в Москве нарушает его избирательные права.

Суд 29 июля арестовал Яшина на 10 суток за организацию несанкционированной акции 27 июля. На следующий день суд арестовал его еще на 10 суток за участие в акции. Отбывать оба срока Яшин будет одновременно - всего в спецприемнике он проведет 11 суток.

"Да, я планирую посетить его (Яшина) завтра или в субботу, посмотрим", - сказал Бабушкин РИА Новости.

По его словам, арест не должен нарушать права кандидатов на направление жалобы в ЦИК, но оно нарушается. "Формально он может жалобу направить, а фактически... принять участие и повлиять на позицию ЦИК своими доводами и аргументами, он такой возможности лишен", - добавил правозащитник.

Ранее Мосгоризбирком оставил без удовлетворения жалобу Яшина на отказ в его регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. Кандидаты могут обжаловать решение Мосгоризбиркома в Центральной избирательной комиссии или обратиться в суд.