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РИА Новости

Член СПЧ планирует посетить арестованного за незаконную акцию Яшина

Вчера, 17:48
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНезарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Илья Яшин во время акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу. 17 июля 2019
Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Илья Яшин во время акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу. 17 июля 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин планирует посетить незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Илью Яшина, который считает, что его арест за организацию несанкционированной акции в Москве нарушает его избирательные права.
Суд 29 июля арестовал Яшина на 10 суток за организацию несанкционированной акции 27 июля. На следующий день суд арестовал его еще на 10 суток за участие в акции. Отбывать оба срока Яшин будет одновременно - всего в спецприемнике он проведет 11 суток.
"Да, я планирую посетить его (Яшина) завтра или в субботу, посмотрим", - сказал Бабушкин РИА Новости.
По его словам, арест не должен нарушать права кандидатов на направление жалобы в ЦИК, но оно нарушается. "Формально он может жалобу направить, а фактически... принять участие и повлиять на позицию ЦИК своими доводами и аргументами, он такой возможности лишен", - добавил правозащитник.
Ранее Мосгоризбирком оставил без удовлетворения жалобу Яшина на отказ в его регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. Кандидаты могут обжаловать решение Мосгоризбиркома в Центральной избирательной комиссии или обратиться в суд.
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Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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СПЧМосгоризбиркомАндрей БабушкинМосковская городская думаИлья ЯшинМоскваПроисшествия
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