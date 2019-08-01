Кубок ЧМ по баскетболу-2019 доставили в Москву из Токио рейсом Аэрофлота

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Аэрофлот доставил в Москву главный приз Чемпионата мира по баскетболу-2019, говорится в пресс-релизе авиаперевозчика.

Кубок прибыл в российскую столицу из Токио 1 августа. Затем 4 августа трофей отправится в Китай. Там начнется путешествие Кубка по восьми городам страны, где с 31 августа по 15 сентября пройдут матчи Чемпионата мира по баскетболу под эгидой ФИБА.

Глобальное турне Кубка стартовало в Пекине 23 мая 2019 года. Главный трофей мирового баскетбольного первенства уже побывал на пяти континентах в 23 странах, среди которых США, Канада, Аргентина, Сенегал, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, а также несколько европейских государств. Россия стала 24-й страной-участницей турне, а Москва — финальной остановкой перед отправкой Кубка в Китай.

Аэрофлот является глобальным партнером Международной Федерации баскетбола (ФИБА) и официальной авиакомпанией Чемпионата мира по баскетболу-2019 под эгидой ФИБА. Ведущий российский перевозчик выступает как "представляющий партнер" первого в истории турне Кубка. Благодаря Аэрофлоту и ФИБА поклонники баскетбола по всему миру получили уникальную возможность увидеть главный приз чемпионата, отмечается в пресс-релизе.