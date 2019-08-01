Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T17:42Z
https://ria.ru/20190801/1557087226.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155709/14/1557091440_0:133:3072:1861_1036x0_80_0_0_d6ad6315302b94e9d74be0aff0f4ce46.jpg
РИА Новости

Кубок ЧМ по баскетболу-2019 доставили в Москву из Токио рейсом Аэрофлота

Вчера, 17:42
52
© Фото предоставлено пресс-службой АэрофлотаКубок ЧМ по баскетболу-2019 доставили в Москву из Токио рейсом Аэрофлота
Кубок ЧМ по баскетболу-2019 доставили в Москву из Токио рейсом Аэрофлота
© Фото предоставлено пресс-службой Аэрофлота
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Аэрофлот доставил в Москву главный приз Чемпионата мира по баскетболу-2019, говорится в пресс-релизе авиаперевозчика.
Кубок прибыл в российскую столицу из Токио 1 августа. Затем 4 августа трофей отправится в Китай. Там начнется путешествие Кубка по восьми городам страны, где с 31 августа по 15 сентября пройдут матчи Чемпионата мира по баскетболу под эгидой ФИБА.
Глобальное турне Кубка стартовало в Пекине 23 мая 2019 года. Главный трофей мирового баскетбольного первенства уже побывал на пяти континентах в 23 странах, среди которых США, Канада, Аргентина, Сенегал, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, а также несколько европейских государств. Россия стала 24-й страной-участницей турне, а Москва — финальной остановкой перед отправкой Кубка в Китай.
Аэрофлот является глобальным партнером Международной Федерации баскетбола (ФИБА) и официальной авиакомпанией Чемпионата мира по баскетболу-2019 под эгидой ФИБА. Ведущий российский перевозчик выступает как "представляющий партнер" первого в истории турне Кубка. Благодаря Аэрофлоту и ФИБА поклонники баскетбола по всему миру получили уникальную возможность увидеть главный приз чемпионата, отмечается в пресс-релизе.
В Москве презентация Кубка Чемпионата мира по баскетболу-2019 состоялась 1 августа в парке "Зарядье". Днем 2 августа его можно будет увидеть на 6-м этаже торгового центра "Афимолл" в Москва-Сити. А перед матчами Международного турнира BingoBoom Россия — Иордания и Иран — Россия (2 и 4 августа) трофей будет выставлен в УСК ЦСКА.
Пассажиры спускаются по трапу с борта самолета
26 июля, 15:54
"Аэрофлот" занял 18-е место в рейтинге крупнейших компаний Airline Business
100000
Обсудить 0
АэрофлотОбщество
Рекомендуем
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
Фотовыставка высоких технологий Москвы открывается на Никитском бульваре
РИА
Новости
Выращивание шампиньонов
В Пензенской области открыли производство шампиньонов за 2 миллиарда рублей
Сотрудник компании Русал во время работы. Архивное фото
Акционеры "Русала" одобрили перерегистрацию компании на территорию России
Смартфон
"Газпром нефть" продала через мобильное приложение 6,6 млн литров топлива
Лента
новостей
Логотип телеканала RT
В Совфеде готовы поддержать закон об ответе на решения Ofcom по RT
Напавший на полицейских в Сургуте был сотрудником МЧС, сообщил источник
Американские доллары
Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов
Флаг Республики Корея. Архивное фото
В Южной Корее пообещали решительно ответить Японии на торговые ограничения
Самолет Boeing авиакомпании S7 на перроне аэропорта Толмачево в Новосибирске
S7 временно вернула авиакомпании название "Сибирь" из-за лесных пожаров
Троллейбус марки Мегаполис, произведенный на заводе Тролза в Саратове
Саратовский троллейбусный завод "Тролза" продлил режим простоя
Аэрофлот доставил в Москву кубок Чемпионата мира по баскетболу-2019
Аэрофлот доставил в Москву кубок Чемпионата мира по баскетболу-2019
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Лондон признался в агрессивных намерениях в цифровой среде, считают в МИД
Челябинск планирует привлечь два миллиарда рублей на закупку автобусов
Рефтинская ГРЭС
"Энел Россия" планирует до конца года закрыть сделку по Рефтинской ГРЭС
Ракету Протон-М установили в вертикальное положение для пуска
Рогозин анонсировал пуск "Протона" 6 августа
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:48Немецкий депутат назвал действия ЕС в ситуации вокруг ДРСМД глупостью
09:47Площадь природных пожаров в Якутии превысила миллион гектаров
09:46Прокуратура предостерегла Соболь от организации незаконной акции в Москве
09:45Площадь пожара в цехе во Владикавказе возросла до 700 "квадратов"
09:44Комиссия в Сургуте выяснит, был ли напавший на полицейских сотрудником МЧС
09:43В Крыму предложили Киеву альтернативу НАТО
09:43В ДНР обвинили ВСУ в трех нарушениях перемирия за сутки
09:42Путин в День ВДВ отметил мужество и верность десантников
09:37Эксперты подсказали, как заработать на золоте в эпоху торговых войн
09:32Во Владикавказе десять человек пострадали при взрыве и пожаре в цехе
09:28В Удмуртии в лесу нашли тело подростка, пропавшего в феврале
09:26Поисковики нашли на острове Шумшу останки советских и японских солдат
09:24Кличко угрожает обратиться к европейским партнерам, если его уволят
09:23Используемую при незаконных рубках леса технику будут конфисковывать
09:23Правительство Индии направило десятки тысяч военных в спорный регион Кашмир
09:20Российские туристы не пострадали при взрывах в Бангкоке, заявили в АТОР
09:18Напавший на полицейских в Сургуте был сотрудником МЧС, сообщил источник
09:13Вице-премьер Таиланда прокомментировал взрывы в Бангкоке
09:13Жителей Удмуртии предупредили о медведе, разоряющем ульи
09:11Глава Южной Кореи раскритиковал решение Японии усилить торговые ограничения
Лента новостейМолния