Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T17:38Z
https://ria.ru/20190801/1557086960.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155686/03/1556860390_0:351:3015:2047_1036x0_80_0_0_63528c2db85ecb716f4870496acddf01.jpg
РИА Новости

В Москве пройдет Третий Климатический форум

Вчера, 17:38
46
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид на Москву
Вид на Москву
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Вид на Москву. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Третий Климатический форум пройдет в Москве в парке "Зарядье" с 4 по 5 сентября, он будет посвящен устойчивому развитию городов, рассказал РИА Новости руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Мы планируем в рамках Климатического форума провести заседание III Международного экспертного совета по вопросам экологии, подписать соглашение со Всемирной организацией здравоохранения. Планируем провести на форуме встречу представителей городов-участников С40 (партнерства крупных городов по изменению климата – ред.), также ожидается много других интересных активностей", - отметил Кульбачевский.
Первый Климатический форум прошел в ЦВЗ "Манеж" в августе 2017 года, тогда темой форума был "Город будущего. "Умные" решения для экологии и климата". Второй Климатический форум проходил в сентябре 2018 на ВДНХ. Его темой была "Жизнестойкость городов. Адаптационные меры к изменению климата".
Горожане у фонтанов в парке искусств Музеон
18 июля, 13:01
Ученый рассказал о темпах потепления климата в России
000000
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Собака породы такса на параде Такс Парад, посвященном Году театра, на Васильевском острове в саду Академии Художеств в Санкт-Петербурге
Правительство разрешило использовать домашних животных в сфере развлечений
РИА
Новости
Реконструкция улиц в Москве
Ряд улиц в центре Москвы перекроют для ремонтных работ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
Медведев поручил представить предложения по созданию лесопожарного центра
Сотрудниками Шереметьевской таможни задержаны 7 приматов семейства Лориевых вида Обыкновенный потто с недействительным сертификатом СИТЕС. 1 августа 2019
Таможенники пресекли попытку контрабанды семи экзотических приматов
Лента
новостей
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Франция не поддержала решение США о введении санкций против Зарифа
День рождения панд: как в Московском зоопарке поздравили Диндин и Жуи
День рождения панд: как в Московском зоопарке поздравили Диндин и Жуи
Установка фандоматов по сбору пластиковой и алюминиевой тары в магазине Пятерочка
"Зеленые финансы" поют романсы: зачем бизнесу в России быть ответственным
Названа причина ДТП с пятью погибшими на Ставрополье
ВДНХ
Москвичей предупредили об ограничениях на станциях метро рядом с ВДНХ
Крымский мост. Архивное фото
В ГУМе открылась интерактивная выставка, посвященная Крымскому мосту
Премьер-министр России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Медведев предложил министрам опробовать термальные ванны на Итурупе
На месте одного из взрывов в Бангкоке, Тайланд. 2 августа 2019
В Бангкоке прогремели три новых взрыва
Котята азиатских леопардовых кошек, изъятые на таможне в Москве
В фонде защиты животных рассказали о состоянии изъятых леопардовых котят
Автомобиль и палатка
МЧС разработает требования к пожарной безопасности материалов для палаток
Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Илья Яшин во время акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу. 17 июля 2019
Член СПЧ планирует посетить арестованного за незаконную акцию Яшина
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:48Немецкий депутат назвал действия ЕС в ситуации вокруг ДРСМД глупостью
09:47Площадь природных пожаров в Якутии превысила миллион гектаров
09:46Прокуратура предостерегла Соболь от организации незаконной акции в Москве
09:45Площадь пожара в цехе во Владикавказе возросла до 700 "квадратов"
09:44Комиссия в Сургуте выяснит, был ли напавший на полицейских сотрудником МЧС
09:43В Крыму предложили Киеву альтернативу НАТО
09:43В ДНР обвинили ВСУ в трех нарушениях перемирия за сутки
09:42Путин в День ВДВ отметил мужество и верность десантников
09:37Эксперты подсказали, как заработать на золоте в эпоху торговых войн
09:32Во Владикавказе десять человек пострадали при взрыве и пожаре в цехе
09:28В Удмуртии в лесу нашли тело подростка, пропавшего в феврале
09:26Поисковики нашли на острове Шумшу останки советских и японских солдат
09:24Кличко угрожает обратиться к европейским партнерам, если его уволят
09:23Используемую при незаконных рубках леса технику будут конфисковывать
09:23Правительство Индии направило десятки тысяч военных в спорный регион Кашмир
09:20Российские туристы не пострадали при взрывах в Бангкоке, заявили в АТОР
09:18Напавший на полицейских в Сургуте был сотрудником МЧС, сообщил источник
09:13Вице-премьер Таиланда прокомментировал взрывы в Бангкоке
09:13Жителей Удмуртии предупредили о медведе, разоряющем ульи
09:11Глава Южной Кореи раскритиковал решение Японии усилить торговые ограничения
Лента новостейМолния