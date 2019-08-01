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РИА Новости
Ситуация в Судане

СМИ: военсовет Судана обвинил профсоюзы в гибели демонстрантов в Эль-Абьяде

Вчера, 17:32
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкМитинг в Хартуме
Митинг в Хартуме
© РИА Новости / Салих Башир
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КАИР, 1 авг - РИА Новости. Переходный правящий военный совет Судана возложил на входящий в оппозиционное Объединение суданских профсоюзов комитет учителей ответственность за трагедию, произошедшую 29 июля в ходе мирной акции протеста молодежи в городе эль-Абьяд провинции Северный Кордофан, когда погибли шесть человек, пострадали еще порядка двадцати, сообщает официальное суданское информационное агентство СУНА.
В минувший понедельник в ходе мирной молодежной акции протеста в городе эль-Абьяд сотрудники охраны одного из банков применили оружие, погибли, по последним данным, шесть человек, около двадцати получили ранения. Сообщалось, что студенты вышли на улицы с требованием улучшения условий жизни и снижения цен на топливо и хлеб. В то же время, администрация провинции заявила, что некоторые протестующие в ходе акции совершили попытку нападения на отделение банка. Позднее за применение оружия в отношении демонстрантов были задержаны охранники банка.
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"Подтвердилась причастность группы молодежи, которая вывела учеников школ на улицу силой при попустительстве и участии учителей. Их имена известны, известно также, что они принадлежат к комитету учителей, входящему в состав Объединения суданских профсоюзов. В отношении этих лиц будут приняты необходимые меры", - цитирует агентство заявление комиссии по безопасности и обороне военсовета Судана. Военсовет считает, что организаторы акции заведомо подвергли учащихся школ опасности, кроме того, они силой заставили учеников и их учителей прекратить занятия и принять участие в уличной акции.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военсоветом и представителями народа. После обострения ситуации в Судане 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с силовиками прекратились. Диалог восстановился только после вмешательства посредников от Африканского союза.
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