СМИ: военсовет Судана обвинил профсоюзы в гибели демонстрантов в Эль-Абьяде

КАИР, 1 авг - РИА Новости. Переходный правящий военный совет Судана возложил на входящий в оппозиционное Объединение суданских профсоюзов комитет учителей ответственность за трагедию, произошедшую 29 июля в ходе мирной акции протеста молодежи в городе эль-Абьяд провинции Северный Кордофан, когда погибли шесть человек, пострадали еще порядка двадцати, сообщает официальное суданское информационное агентство Переходный правящий военный совет Судана возложил на входящий в оппозиционное Объединение суданских профсоюзов комитет учителей ответственность за трагедию, произошедшую 29 июля в ходе мирной акции протеста молодежи в городе эль-Абьяд провинции Северный Кордофан, когда погибли шесть человек, пострадали еще порядка двадцати, сообщает официальное суданское информационное агентство СУНА

В минувший понедельник в ходе мирной молодежной акции протеста в городе эль-Абьяд сотрудники охраны одного из банков применили оружие, погибли, по последним данным, шесть человек, около двадцати получили ранения. Сообщалось, что студенты вышли на улицы с требованием улучшения условий жизни и снижения цен на топливо и хлеб. В то же время, администрация провинции заявила, что некоторые протестующие в ходе акции совершили попытку нападения на отделение банка. Позднее за применение оружия в отношении демонстрантов были задержаны охранники банка.

"Подтвердилась причастность группы молодежи, которая вывела учеников школ на улицу силой при попустительстве и участии учителей. Их имена известны, известно также, что они принадлежат к комитету учителей, входящему в состав Объединения суданских профсоюзов. В отношении этих лиц будут приняты необходимые меры", - цитирует агентство заявление комиссии по безопасности и обороне военсовета Судана. Военсовет считает, что организаторы акции заведомо подвергли учащихся школ опасности, кроме того, они силой заставили учеников и их учителей прекратить занятия и принять участие в уличной акции.