В Испании нашли самую большую постройку эпохи иберов

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Археологи испанского университета Кастилии-Ла-Манчи обнаружили при раскопках древнего поселения самую большую постройку времен народа иберов, известную на данный момент, сообщает газета Археологи испанского университета Кастилии-Ла-Манчи обнаружили при раскопках древнего поселения самую большую постройку времен народа иберов, известную на данный момент, сообщает газета Pais

Отмечается, что здание площадью 70 квадратных метров и высотой три метра состоит из трех комнат и входит в комплекс построек La Cava, который раскинулся на 8 гектаров. Точное назначение постройки пока не известно, по некоторым версиям, сооружение являлось храмом.

Arqueólogos de la @uclm_es desentierran en el yacimiento de La Cava (Garcinarro, Cuenca) la mayor construcción íbera conocida https://t.co/Keo3t3oSaR vía @elpais_cultura pic.twitter.com/VFh9kFUnZW — arqueo2bytes (@arqueo2bytes) July 28, 2019

Комплекс La Cava расположен на холме в провинции Куэнка на востоке Испании. Археологические работы начались здесь в 2014 году. Первые поселенцы пришли на эту территорию между 2100 и 1500 годами до нашей эры в эпоху Бронзового века. В 400-х годах до нашей эры в La Cava поселились иберы, за ними последовали римляне и вестготы. Все новые поселенцы не разрушали постройки предшественников, обогащая La Cava наследием своих культур. Таким образом, археологический комплекс превратился в "совокупность временных капсул".

"Насколько нам известно, хоть мы и продолжаем исследования, мы не встречали ничего подобного. Обычно в таком типе раскопок мы находим остатки стен из камня и самана, которые время от времени достигают высоты одного метра", - заявил профессор истории древнего мира университета Кастилии-Ла-Манчи Мигель Анхель Валеро.