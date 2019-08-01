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РИА Новости

В Испании нашли самую большую постройку эпохи иберов

Вчера, 17:29
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Археологи испанского университета Кастилии-Ла-Манчи обнаружили при раскопках древнего поселения самую большую постройку времен народа иберов, известную на данный момент, сообщает газета Pais.
Отмечается, что здание площадью 70 квадратных метров и высотой три метра состоит из трех комнат и входит в комплекс построек La Cava, который раскинулся на 8 гектаров. Точное назначение постройки пока не известно, по некоторым версиям, сооружение являлось храмом.
Комплекс La Cava расположен на холме в провинции Куэнка на востоке Испании. Археологические работы начались здесь в 2014 году. Первые поселенцы пришли на эту территорию между 2100 и 1500 годами до нашей эры в эпоху Бронзового века. В 400-х годах до нашей эры в La Cava поселились иберы, за ними последовали римляне и вестготы. Все новые поселенцы не разрушали постройки предшественников, обогащая La Cava наследием своих культур. Таким образом, археологический комплекс превратился в "совокупность временных капсул".
"Насколько нам известно, хоть мы и продолжаем исследования, мы не встречали ничего подобного. Обычно в таком типе раскопок мы находим остатки стен из камня и самана, которые время от времени достигают высоты одного метра", - заявил профессор истории древнего мира университета Кастилии-Ла-Манчи Мигель Анхель Валеро.
Помимо обнаруженного здания в комплекс входят остатки поселения Бронзового века, крепостной вал того периода, высоту которого археологам еще предстоит определить, и территория, покрытая сотней небольших выемок в скале, которые, вероятно, имели декоративное или религиозное назначение. Примечательной находкой является также галерея длиной в 70 метров, прорытая на глубину семи метров в скалистой породе.
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