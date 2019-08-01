На Тамбовщине в 2019 году построят и отремонтируют 73 км федеральных дорог

ТАМБОВ, 1 авг – РИА Новости. В Тамбовской области в 2019 году запланированы работы по ремонту, реконструкции и строительству 73 километров федеральных автодорог, объем финансирования составляет 6,2 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Программу развития сети автодорог федерального значения, которые проходят по территории региона, обсудили на встрече глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и начальник ФКУ "Упрдор Москва-Волгоград" Юрий Сорокин.

"Сорокин проинформировал губернатора о том, что за последние три года было введено в эксплуатацию после ремонта, реконструкции и капитального ремонта свыше 265 километров дорог. Программа работ на 2019 год включает 73 километра дорог. В том числе, почти 44 километра трассы Р-22 "Каспий", 15 километров трассы Р-208 Тамбов-Пенза и 14 километров трассы Р-193 Воронеж-Тамбов. Объем финансирования работ составляет 6,2 миллиарда рублей", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, Никитин отметил на встрече улучшение качества дорог в регионе и большой объем выполненных за последние годы работ, а также обратил внимание на задачу обеспечить их соответствие возрастающим требованиям безопасности.

"Хочу обратить внимание на то, что недавно прошло заседание Госсовета, где на самом высоком уровне перед страной и нашим регионом поставлена задача сократить смертность в четыре с лишним раза к 2024 году. Сегодня очень высокие показатели. Совместными усилиями мы должны ликвидировать точки концентрации ДТП. Только вместе мы сможем добиться результата", - приводит пресс-служба слова главы региона.

В свою очередь, Сорокин подчеркнул, что для повышения безопасности участников дорожного движения в настоящее время Росавтодором принята соответствующая программа. В рамках ее реализации уже заключены первые контракты. Работы будут включать обустройство освещения, светоотражающих элементов.

"Дальнейшие темпы дорожных работ мы сохраним. В настоящий момент составляется программа работ на три года. Предусмотрены значительные инвестиции. Один из важнейших объектов - развязка перед железнодорожным переездом на 19-м километре трассы Тамбов-Пенза. Разрабатывается проектно-сметная документация", - приводит пресс-служба слова Сорокина.