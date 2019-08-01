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РИА Новости
Тамбовская область

На Тамбовщине в 2019 году построят и отремонтируют 73 км федеральных дорог

Вчера, 17:29
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ТАМБОВ, 1 авг – РИА Новости. В Тамбовской области в 2019 году запланированы работы по ремонту, реконструкции и строительству 73 километров федеральных автодорог, объем финансирования составляет 6,2 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Программу развития сети автодорог федерального значения, которые проходят по территории региона, обсудили на встрече глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и начальник ФКУ "Упрдор Москва-Волгоград" Юрий Сорокин.
"Сорокин проинформировал губернатора о том, что за последние три года было введено в эксплуатацию после ремонта, реконструкции и капитального ремонта свыше 265 километров дорог. Программа работ на 2019 год включает 73 километра дорог. В том числе, почти 44 километра трассы Р-22 "Каспий", 15 километров трассы Р-208 Тамбов-Пенза и 14 километров трассы Р-193 Воронеж-Тамбов. Объем финансирования работ составляет 6,2 миллиарда рублей", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, Никитин отметил на встрече улучшение качества дорог в регионе и большой объем выполненных за последние годы работ, а также обратил внимание на задачу обеспечить их соответствие возрастающим требованиям безопасности.
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"Хочу обратить внимание на то, что недавно прошло заседание Госсовета, где на самом высоком уровне перед страной и нашим регионом поставлена задача сократить смертность в четыре с лишним раза к 2024 году. Сегодня очень высокие показатели. Совместными усилиями мы должны ликвидировать точки концентрации ДТП. Только вместе мы сможем добиться результата", - приводит пресс-служба слова главы региона.
В свою очередь, Сорокин подчеркнул, что для повышения безопасности участников дорожного движения в настоящее время Росавтодором принята соответствующая программа. В рамках ее реализации уже заключены первые контракты. Работы будут включать обустройство освещения, светоотражающих элементов.
"Дальнейшие темпы дорожных работ мы сохраним. В настоящий момент составляется программа работ на три года. Предусмотрены значительные инвестиции. Один из важнейших объектов - развязка перед железнодорожным переездом на 19-м километре трассы Тамбов-Пенза. Разрабатывается проектно-сметная документация", - приводит пресс-служба слова Сорокина.
Он также сообщил, что в настоящее время формируется программа развития дорожной сети на 2020-2022 годы. Предварительно планируется отремонтировать свыше 182 километров автодорог федерального значения. Кроме того, ФКУ "Упрдор Москва-Волгоград" до конца 2019 года возьмет в оперативное управление 26 километров трассы "Автодорога А-298 Р-208 "Тамбов-Пенза"-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан". В планах на 2020 год - взять на баланс еще 106 километров трассы Тамбов-Шацк.
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