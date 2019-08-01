В Самарской области задержали адвоката, готовившего убийство знакомой

САМАРА, 1 авг - РИА Новости. Адвоката задержали в Самарской области, в отношении него возбуждено уголовное дело о приготовлении убийства по найму, сообщает в четверг Следственный комитет РФ.

По версии следствия, в июле 2019 года подозреваемый решил убить свою знакомую, к которой у него была личная неприязнь. Для этого, по данным СК РФ, 12 июля адвокат обратился к гражданину, предложив ему за 2 миллиона рублей совершить убийство. После того, по информации следователей, в период с 12 по 26 июля подозреваемый неоднократно встречался с предполагаемым исполнителем преступления в Тольятти, чтобы обговорить детали убийства.

Однако 26 июля несостоявшийся киллер обратился в полицию, где сообщил о готовящемся адвокатом преступлении. По данным СК РФ, 31 июля "исполнитель убийства" в рамках оперативного эксперимента встретился с адвокатом, сообщив ему о якобы выполненной работе, после чего адвокат передал ему деньги и был задержан сотрудниками полиции.

"Следственными органами СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении адвоката палаты адвокатов Самарской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного по части 1 статьи 30, пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к убийству по найму)", - говорится в сообщении.