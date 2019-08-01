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РИА Новости

В Самарской области задержали адвоката, готовившего убийство знакомой

Вчера, 17:21
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САМАРА, 1 авг - РИА Новости. Адвоката задержали в Самарской области, в отношении него возбуждено уголовное дело о приготовлении убийства по найму, сообщает в четверг Следственный комитет РФ.
По версии следствия, в июле 2019 года подозреваемый решил убить свою знакомую, к которой у него была личная неприязнь. Для этого, по данным СК РФ, 12 июля адвокат обратился к гражданину, предложив ему за 2 миллиона рублей совершить убийство. После того, по информации следователей, в период с 12 по 26 июля подозреваемый неоднократно встречался с предполагаемым исполнителем преступления в Тольятти, чтобы обговорить детали убийства.
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Однако 26 июля несостоявшийся киллер обратился в полицию, где сообщил о готовящемся адвокатом преступлении. По данным СК РФ, 31 июля "исполнитель убийства" в рамках оперативного эксперимента встретился с адвокатом, сообщив ему о якобы выполненной работе, после чего адвокат передал ему деньги и был задержан сотрудниками полиции.
"Следственными органами СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении адвоката палаты адвокатов Самарской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного по части 1 статьи 30, пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к убийству по найму)", - говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу, добавили в ведомстве.
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Следственный комитет РФСамарская областьПроисшествия
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