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РИА Новости

В Воронежской области ребенок погиб при обрыве линии электропередачи

Вчера, 16:58
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ВОРОНЕЖ, 1 авг - РИА Новости. СК выясняет обстоятельства гибели двухлетнего мальчика в Воронежской области, на которого упал провод поврежденной детьми линии электропередачи, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
Трагедия произошла во второй половине среды, 31 июля, в рабочем поселке Кантемировка.
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"Мальчик 2017 года рождения играл со своими несовершеннолетними братьями и сестрами на территории частного домовладения, где проживала их семья. Во время игры дети повредили провода воздушной линии электропередачи, проходящие по территории домовладения, в результате чего один из проводов, будучи под напряжением, упал на мальчика", - говорится в сообщении.
По данным следствия, ребенок скончался в больнице. СК отмечает, что во время происшествия мама детей находилась дома.
По факту гибели ребенка от электротравмы возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. СК устанавливает все обстоятельства случившегося.
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