В Воронежской области ребенок погиб при обрыве линии электропередачи

ВОРОНЕЖ, 1 авг - РИА Новости. СК выясняет обстоятельства гибели двухлетнего мальчика в Воронежской области, на которого упал провод поврежденной детьми линии электропередачи, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

Трагедия произошла во второй половине среды, 31 июля, в рабочем поселке Кантемировка.

"Мальчик 2017 года рождения играл со своими несовершеннолетними братьями и сестрами на территории частного домовладения, где проживала их семья. Во время игры дети повредили провода воздушной линии электропередачи, проходящие по территории домовладения, в результате чего один из проводов, будучи под напряжением, упал на мальчика", - говорится в сообщении.

По данным следствия, ребенок скончался в больнице. СК отмечает, что во время происшествия мама детей находилась дома.