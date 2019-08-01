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РИА Новости
Война в Сирии

В МИД рассказали о гуманитарной ситуации в лагерях "Рукбан" и "Аль-Хауль"

Вчера, 16:55
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© AP Photo / Raad Adayleh, FileЛагерь беженцев Эр-Рукбан
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
© AP Photo / Raad Adayleh, File
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Гуманитарная обстановка в лагерях "Рукбан" и "Аль-Хауль" в Сирии продолжает оставаться сложной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сложная гуманитарная обстановка сохраняется в лагерях "Рукбан", "Аль-Хауль", вопреки обнадеживающим сигналам, регулярно посылаемым западными представителями, положение там в лучшую сторону не меняется", - сказала Захарова во время брифинга.
По ее словам, после эвакуации мирных жителей из "Рукбана" территории превратились в "колонии для беглых террористов и их семей".
"Невыносимые условия проживания еще сильнее радикализуют оставшихся обитателей "Рукбана" и "Аль-Хауля". В результате, возникает реальная угроза их бегства из лагерей и вступления в ряды террористического подпольного и "спящих ячеек ИГИЛ* на территории Сирии и Ирака", - добавила она.
В районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США. "Рукбан" находится в 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииМария ЗахароваМИД РФСирияРоссияСШАВ мире
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