В МИД рассказали о гуманитарной ситуации в лагерях "Рукбан" и "Аль-Хауль"

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Гуманитарная обстановка в лагерях "Рукбан" и "Аль-Хауль" в Сирии продолжает оставаться сложной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сложная гуманитарная обстановка сохраняется в лагерях "Рукбан", "Аль-Хауль", вопреки обнадеживающим сигналам, регулярно посылаемым западными представителями, положение там в лучшую сторону не меняется", - сказала Захарова во время брифинга.

По ее словам, после эвакуации мирных жителей из "Рукбана" территории превратились в "колонии для беглых террористов и их семей".

"Невыносимые условия проживания еще сильнее радикализуют оставшихся обитателей "Рукбана" и "Аль-Хауля". В результате, возникает реальная угроза их бегства из лагерей и вступления в ряды террористического подпольного и "спящих ячеек ИГИЛ* на территории Сирии и Ирака", - добавила она.

В районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США. "Рукбан" находится в 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.