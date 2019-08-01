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РИА Новости

ОП попросит Госдуму уточнить формулировки закона об оскорблении государства

Вчера, 16:37
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЧлен Общественной Палаты Российской Федерации Артем Кирьянов
Член Общественной Палаты Российской Федерации Артем Кирьянов
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Член Общественной Палаты Российской Федерации Артем Кирьянов. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Общественная палата России направит в регионы разъяснения по применению закона об оскорблении госсимволов и государства, а также обратится в соответствующий комитет Госдумы с просьбой уточнить формулировки закона, сказал первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов.
По его словам, существует проблема с трактовкой норм закона.
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"То, что мы можем сделать по итогам нашего сегодняшнего круглого стола, это направить соответствующую резолюцию высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации для разъяснения", - сказал он во время круглого стола, посвященного применению закона.
Кроме того, Общественная палата, по его словам, обратится в профильный комитет Госдумы на предмет уточнения формулировок закона.
"Надо попросить пленум Верховного суда, чтобы он рассмотрел данную проблему", - добавил он, выразив надежду, что суд даст рекомендации по правоприменению закона.
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