Фотовыставка высоких технологий Москвы открывается на Никитском бульваре

"Со времен Советского Союза и по сей день Москва остается лидером в развитии наукоемких высокотехнологичных отраслей промышленности. Именно в столице появился первый в стране Научный центр микроэлектроники и была разработана технология первой в СССР интегральной микросхемы. Ежегодно московские предприятия производят более 4 миллиардов чипов. Наш фотопроект позволяет взглянуть на работу инновационных предприятий города под другим углом, с более творческой стороны, и еще раз доказывает, что московская промышленность – это не только высокотехнологично, но и красиво", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.