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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Фотовыставка высоких технологий Москвы открывается на Никитском бульваре

Вчера, 16:34
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© РИА Новости / Виталий БелоусовНебоскребы делового центра "Москва-сити", здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Фотовыставка, посвященная высокотехнологичным производствам Москвы, открывается в четверг на Никитском бульваре в центре столицы, сообщает пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Экспозиция под названием "Микроэлектроника и особая экономическая зона" будет работать с 1 по 29 августа, продолжая цикл городских выставок, рассказывающих о различных отраслях московской промышленности.

"Со времен Советского Союза и по сей день Москва остается лидером в развитии наукоемких высокотехнологичных отраслей промышленности. Именно в столице появился первый в стране Научный центр микроэлектроники и была разработана технология первой в СССР интегральной микросхемы. Ежегодно московские предприятия производят более 4 миллиардов чипов. Наш фотопроект позволяет взглянуть на работу инновационных предприятий города под другим углом, с более творческой стороны, и еще раз доказывает, что московская промышленность – это не только высокотехнологично, но и красиво", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.

Как отмечается в сообщении, на выставке впервые будут представлены уникальные кадры, где запечатлены сложные технологические процессы производства инновационных изделий: от оптики и микроэлектроники до телекоммуникационного оборудования и автоматизированных систем. Собрание фоторабот расскажет и о производствах, расположенных на территории московской особой экономической зоны "Технополис "Москва".
Пресс-служба напоминает, что Москва является крупнейшим производителем и экспортером радио- и микроэлектронной продукции на территории СНГ. Более 120 предприятий радиоэлектроники Москвы выпускают свыше 700 видов продукции: полупроводники, микропроцессоры, микрочипы и другие изделия.
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