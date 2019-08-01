Россия надеется на поддержку инициативы по безопасности в Персидском заливе

"Нынешний кризис делает актуальной разработку согласованного стратегического видения путей долгосрочной стабилизации этого региона. Уже много лет предлагаем заняться решением такой задачи в контексте данного района. В частности, разработали концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива", - заявила она на брифинге.