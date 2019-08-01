Россия надеется на поддержку инициативы по безопасности в Персидском заливе

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Москва рассчитывает на поддержку ее инициативы по безопасности в регионе Персидского залива, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Нынешний кризис делает актуальной разработку согласованного стратегического видения путей долгосрочной стабилизации этого региона. Уже много лет предлагаем заняться решением такой задачи в контексте данного района. В частности, разработали концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива", - заявила она на брифинге.
"Данная инициатива основывается на неукоснительном соблюдении международного права, многосторонности и равноправном участии всех без исключения государств региона. Рассчитываем на ее поддержку", - добавила Захарова.
Ранее МИД РФ представил российскую концепцию безопасности в Персидском заливе на специальном мероприятии в министерстве. Среди предлагаемых Россией мер - отказ от размещения иностранных военных баз в регионе. Документ презентовали аккредитованным в Москве представителям арабских государств, Ирана, Турции, "пятерки" постоянных членов СБ ООН, Евросоюза, ЛАГ и стран БРИКС.