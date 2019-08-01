Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T16:33Z
https://ria.ru/20190801/1557083951.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155582/90/1555829050_0:173:3072:1901_1036x0_80_0_0_117cb3180cca5079abf48bd89fa3408b.jpg
РИА Новости

Россия надеется на поддержку инициативы по безопасности в Персидском заливе

Вчера, 16:33
138
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Москва рассчитывает на поддержку ее инициативы по безопасности в регионе Персидского залива, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Нынешний кризис делает актуальной разработку согласованного стратегического видения путей долгосрочной стабилизации этого региона. Уже много лет предлагаем заняться решением такой задачи в контексте данного района. В частности, разработали концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива", - заявила она на брифинге.
29 июля, 09:17
Американские эксперты оценили инициативу России по Персидскому заливу
"Данная инициатива основывается на неукоснительном соблюдении международного права, многосторонности и равноправном участии всех без исключения государств региона. Рассчитываем на ее поддержку", - добавила Захарова.
Ранее МИД РФ представил российскую концепцию безопасности в Персидском заливе на специальном мероприятии в министерстве. Среди предлагаемых Россией мер - отказ от размещения иностранных военных баз в регионе. Документ презентовали аккредитованным в Москве представителям арабских государств, Ирана, Турции, "пятерки" постоянных членов СБ ООН, Евросоюза, ЛАГ и стран БРИКС.
100010
Обсудить 0
Мария ЗахароваМИД РФВ мире
Рекомендуем
Здание МИД РФ
В МИД прокомментировали санкции США против Зарифа
РИА
Новости
Здание министерства иностранных дел РФ
В МИД выразили беспокойство из-за эскалации ситуации в Персидском заливе
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД призвал к привлечению новых арабских партнеров к переговорам по Сирии
Монумент Казак Ели на площади Независимости в Нур-Султане
Россия, Турция и Иран проводят трехсторонную встречу по Сирии в Нур-Султане
Лента
новостей
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД выступил против внешнего вмешательства в переговоры по Венесуэле
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
В МИД рассказали о гуманитарной ситуации в лагерях "Рукбан" и "Аль-Хауль"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 17 июля 2019
Выход США из ДРСМД войдет в историю с негативной коннотацией, заявили в МИД
Военнослужащие и сирийские беженцы в окрестностях провинции Идлиб
Россия приветствует решение правительства Сирии объявить перемирие в Идлибе
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге. 28 июля 2019
Посол в России рассказал о повестке визита Путина в Индонезию
Флаг у Штаб-квартиры ООН
В ООН создали комиссию по расследованию разрушений инфраструктуры в Сирии
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
МИД Ирана прокомментировал санкции США против Зарифа
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД обеспокоен обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе
Владимир Евсеев
Военный эксперт предупредил об уловке США, угрожающей России
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Медведев призвал следить за использованием средств при сдаче объектов в ДФО
Встреча нормандской четверки в Минске
Порошенко заявил, что вместе с Меркель лично писал текст Минских соглашений
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:53На встрече в Нур-Султане согласовали состав конституционной комиссии Сирии
09:53В США самолет экстренно сел на автомобильную трассу
09:53Пресс-секретарь назвала данные об отставке главы офиса Зеленского слухами
09:48Немецкий депутат назвал действия ЕС в ситуации вокруг ДРСМД глупостью
09:47Площадь природных пожаров в Якутии превысила миллион гектаров
09:46Прокуратура предостерегла Соболь от организации незаконной акции в Москве
09:45Площадь пожара в цехе во Владикавказе возросла до 700 "квадратов"
09:44Комиссия в Сургуте выяснит, был ли напавший на полицейских сотрудником МЧС
09:43В Крыму предложили Киеву альтернативу НАТО
09:43В ДНР обвинили ВСУ в трех нарушениях перемирия за сутки
09:42Путин в День ВДВ отметил мужество и верность десантников
09:37Эксперты подсказали, как заработать на золоте в эпоху торговых войн
09:32Во Владикавказе десять человек пострадали при взрыве и пожаре в цехе
09:28В Удмуртии в лесу нашли тело подростка, пропавшего в феврале
09:26Поисковики нашли на острове Шумшу останки советских и японских солдат
09:24Кличко угрожает обратиться к европейским партнерам, если его уволят
09:23Используемую при незаконных рубках леса технику будут конфисковывать
09:23Правительство Индии направило десятки тысяч военных в спорный регион Кашмир
09:20Российские туристы не пострадали при взрывах в Бангкоке, заявили в АТОР
09:18Напавший на полицейских в Сургуте был сотрудником МЧС, сообщил источник
Лента новостейМолния