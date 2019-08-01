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РИА Новости

Кубанских полицейских будут судить из-за взятки за переквалификацию дела

Вчера, 16:31
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КРАСНОДАР, 1 авг - РИА Новости. Двое полицейских из Белореченска предстанут перед судом по обвинению во взяточничестве за переквалификацию действий обвиняемого на менее тяжкий состав, сообщает прокуратура Краснодарского края.
"Белореченская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя начальника – начальника следственного отдела, а также оперуполномоченного ОМВД по Белореченскому району, обвиняемых по … (статьям – ред.) "Получение взятки за незаконные действия в крупном размере" и… "Покушение на посредничество во взяточничестве", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, в ОМВД по Белореченскому району расследовалось уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.
"В октябре 2018 года начальнику следственного отдела от знакомого поступило предложение за денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей переквалифицировать действия обвиняемого на менее тяжкий состав преступления, предусмотренный статьей 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Данное предложение было принято, первая часть взятки в размере 300 тысяч рублей была получена должностным лицом лично в ноябре 2018 года. Оставшаяся часть суммы передавалась через посредника – оперуполномоченного", - отмечается в релизе.
Однако, как сообщает прокуратура, преступная деятельность полицейских была пресечена сотрудниками ФСБ, обвиняемые в настоящее время заключены под стражу.
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"Уголовное дело направлено в Белореченский районный суд для рассмотрения по существу", - добавляется в сообщении.
Кроме того, информирует пресс-служба надзорного ведомства, местный житель, в чьих интересах передавались денежные средства, признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорен к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Отмечается, что приговор в отношении него пока не вступил в законную силу.
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Краснодарский крайРоссияПроисшествия
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