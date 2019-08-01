Президент Индонезии планирует обсудить с Путиным торговые отношения

Президент РФ Владимир Путин во время интервью кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру Оливеру Стоуну

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Особое внимание на предстоящих переговорах президента Индонезии Джоко Видодо с российским коллегой Владимиром Путиным планируется уделить торговым отношениям двух стран, заявил РИА Новости индонезийский посол в Москве Мохамад Вахид Суприяди.

"Безусловно, 60% будет сфокусировано на вопросах двусторонней торговли и на том, как улучшить наши торговые отношения", - сказал Суприяди, отвечая на вопрос, какие темы планирует обсудить президент Индонезии с Путиным во время визита российского лидера в республику.

Дипломат пояснил, что цель Индонезии - "добиться роста товарооборота до 5 миллиардов долларов в 2020 году".

Он отметил, что в российско-индонезийских отношениях наступает "вторая золотая эра". Первая, по словам Суприяди, была, когда у власти находились Сукарно и Никита Хрущев.