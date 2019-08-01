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РИА Новости

Президент Индонезии планирует обсудить с Путиным торговые отношения

Вчера, 16:17
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время интервью кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру Оливеру Стоуну
Президент РФ Владимир Путин во время интервью кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру Оливеру Стоуну
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Особое внимание на предстоящих переговорах президента Индонезии Джоко Видодо с российским коллегой Владимиром Путиным планируется уделить торговым отношениям двух стран, заявил РИА Новости индонезийский посол в Москве Мохамад Вахид Суприяди.
"Безусловно, 60% будет сфокусировано на вопросах двусторонней торговли и на том, как улучшить наши торговые отношения", - сказал Суприяди, отвечая на вопрос, какие темы планирует обсудить президент Индонезии с Путиным во время визита российского лидера в республику.
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге. 28 июля 2019
Вчера, 16:04
Посол в России рассказал о повестке визита Путина в Индонезию
Дипломат пояснил, что цель Индонезии - "добиться роста товарооборота до 5 миллиардов долларов в 2020 году".
Он отметил, что в российско-индонезийских отношениях наступает "вторая золотая эра". Первая, по словам Суприяди, была, когда у власти находились Сукарно и Никита Хрущев.
Ранее сообщалось, что визит Путина в Индонезию подтвержден, Джакарта работает над согласованием даты и надеется провести его не позднее начала 2020 года.
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Джоко ВидодоИндонезияВ мире
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