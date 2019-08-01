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РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 1,5 тысячи беженцев

Вчера, 16:13
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкУлица поселения Бейт-Джинн
Улица поселения Бейт-Джинн
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 582 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 385 человек (женщин – 115, детей – 197), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 197 человек (женщин – 359, детей – 610)", - говорится в бюллетене.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
В места постоянного проживания в течение суток вернулся 261 сириец.
По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,46 гектара территории в провинциях Дераа и Дамаск. "Обнаружено и уничтожено 65 взрывоопасных предметов", - говорится в бюллетене.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*запрещенная в России террористическая организация
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