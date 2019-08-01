В Сирию за сутки вернулись более 1,5 тысячи беженцев

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 582 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 385 человек (женщин – 115, детей – 197), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 197 человек (женщин – 359, детей – 610)", - говорится в бюллетене.

В места постоянного проживания в течение суток вернулся 261 сириец.

По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,46 гектара территории в провинциях Дераа и Дамаск. "Обнаружено и уничтожено 65 взрывоопасных предметов", - говорится в бюллетене.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.