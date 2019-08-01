Суд оставил под стражей бывшего и.о. министра финансов Астраханской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг – РИА Новости. Ростовский областной суд в четверг оставил под стражей бывшего исполняющего обязанности министра финансов Астраханской области Виталия Шведова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В конце июля СК РФ сообщил о задержании экс-главы правительства Астраханской области Расула Султанова, а также и.о. зампреда правительства – министра финансов региона Виталия Шведова. В тот же день правительство области сообщило о назначении нового и.о. министра финансов региона.

Уголовное дело было возбуждено по статье о злоупотреблении полномочиями, материалы переданы в следственное управление по ЮФО (Ростов-на-Дону). Ленинский районный суд Ростова-на-Дону 27 июля избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу. Защита Шведова обжаловала данное решение.

"Постановление Ленинского районного суда об избрании Шведову меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты – без удовлетворения", - сказал судья.