Суд оставил под стражей бывшего и.о. министра финансов Астраханской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг – РИА Новости. Ростовский областной суд в четверг оставил под стражей бывшего исполняющего обязанности министра финансов Астраханской области Виталия Шведова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В конце июля СК РФ сообщил о задержании экс-главы правительства Астраханской области Расула Султанова, а также и.о. зампреда правительства – министра финансов региона Виталия Шведова. В тот же день правительство области сообщило о назначении нового и.о. министра финансов региона.
Уголовное дело было возбуждено по статье о злоупотреблении полномочиями, материалы переданы в следственное управление по ЮФО (Ростов-на-Дону). Ленинский районный суд Ростова-на-Дону 27 июля избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу. Защита Шведова обжаловала данное решение.
"Постановление Ленинского районного суда об избрании Шведову меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты – без удовлетворения", - сказал судья.
По версии следствия, на счетах областного бюджета были значительные остатки средств, но Султанов и Шведов все равно взяли кредит (по ставке от 7% до 8,5%) в одном из банков на 6 миллиардов рублей. СК полагает, что если бы деньги действительно были нужны казне, можно было взять бюджетный кредит по более низкой процентной ставке (0,1%). Таким образом, бюджету региона причинен ущерб в размере не менее 212 миллионов рублей, сообщало следствие.