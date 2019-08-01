Журнал The Banker назвал "Мой умный город" лучшим мобильным приложением

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Приложение "Мой умный город", разработанное банком ВТБ, стало лауреатом премии "Tech projects awards" журнала The Banker в категории мобильных приложений, опередив мобильные продукты ведущих банков мира, говорится в пресс-релизе банка.

ВТБ создает новые проекты в цифровой экономике и интегрирует высокотехнологичные сервисы в повседневную жизнь горожан. Одной из приоритетных задач стратегии ВТБ является создание Lifestyle платформы для широкого круга клиентов.

Приложение "Мой умный город", объединяющее городские сервисы Москвы и банка ВТБ, стало одним из ключевых элементов Lifestyle платформы. В нем, в частности, можно ознакомиться с афишей мероприятий, пополнить парковочный счет, оплатить услуги ЖКХ и штрафы ГИБДД, пополнить баланс транспортной карты "Тройка", узнать о текущих голосованиях программы "Активный гражданин".

Приложение "Мой умный город" было официально запущено на ПМЭФ 2019 и активно развивается. В рамках второго релиза, выпущенного в июле, в приложении появился раздел "Спорт" с новостями ФК "Динамо" и встроенным модулем дополненной реальности для комплекса "ВТБ Арена – Центральный стадион "Динамо". В планах дальнейшее расширение возможностей в разделе "Транспорт".

"Для нас большая честь, что приложение "Мой умный город" получило международное признание. При его создании мы в первую очередь руководствовались интересами и потребностями горожан. "Мой умный город" является помощником жителя мегаполиса, решает множество задач – от оплаты счетов до поиска идеи для проведения досуга – и все в один клик. Со временем мы планируем выпустить аналогичные приложения для других мегаполисов России", - отметил начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов, вице-президент банка ВТБ Вадим Изотов, слова которого приводятся в пресс-релизе.