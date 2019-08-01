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РИА Новости
Война в Сирии

Россия зафиксировала 18 нарушений перемирия в Сирии за сутки

Вчера, 15:48
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинСирия
Сирия
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 18 нарушений, Турция - 24, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 18 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – шесть, Хама – шесть, Латакия – пять, Идлиб – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Хама – 12, Алеппо – 10, Идлиб – два", - говорится в бюллетене.
В течение суток Центром по примирению гуманитарные акции не проводились.
Кроме того, сообщается, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, - 2543. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.
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