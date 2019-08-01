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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье началась уборка урожая зерновых

Вчера, 15:47
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© РИА Новости / Александр КряжевУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. В Московской области стартовала уборка урожая зерновых культур. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.
Он рассказал, что дождливая погода изменила планы на урожай, однако сбор зерна все равно начался.
"Проливные дожди и похолодание в регионе, конечно, внесли свои коррективы в наши планы по уборке урожая, но несмотря ни на что на юге Подмосковья началась уборка зерновых культур. На сегодняшний день убрано порядка 11 тысяч гектаров и собрано более 30 168 тонн зерна", — прокомментировал Андрей Разин.
Также подмосковные аграрии собрали свыше 29 тысяч тонн озимой пшеницы. Площадь работ – 10 тысяч гектаров.
"Активные работы по уборке урожая зерновых начнутся в Московской области где-то после 20 августа", — заключил министр.
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