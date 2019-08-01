В Подмосковье началась уборка урожая зерновых

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. В Московской области стартовала уборка урожая зерновых культур. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.
Он рассказал, что дождливая погода изменила планы на урожай, однако сбор зерна все равно начался.
"Проливные дожди и похолодание в регионе, конечно, внесли свои коррективы в наши планы по уборке урожая, но несмотря ни на что на юге Подмосковья началась уборка зерновых культур. На сегодняшний день убрано порядка 11 тысяч гектаров и собрано более 30 168 тонн зерна", — прокомментировал Андрей Разин.
Также подмосковные аграрии собрали свыше 29 тысяч тонн озимой пшеницы. Площадь работ – 10 тысяч гектаров.
"Активные работы по уборке урожая зерновых начнутся в Московской области где-то после 20 августа", — заключил министр.