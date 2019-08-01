В Подмосковье началась уборка урожая зерновых

"Проливные дожди и похолодание в регионе, конечно, внесли свои коррективы в наши планы по уборке урожая, но несмотря ни на что на юге Подмосковья началась уборка зерновых культур. На сегодняшний день убрано порядка 11 тысяч гектаров и собрано более 30 168 тонн зерна", — прокомментировал Андрей Разин.