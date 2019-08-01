В МИД выразили беспокойство из-за эскалации ситуации в Персидском заливе

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Москва с тревогой воспринимает нарастание конфликтного потенциала в зоне Персидского залива, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы с тревогой воспринимаем существенное возрастание конфликтного потенциала в зоне Персидского залива. Развитие событий движется действительно к опасной черте и чревато рисками возникновения крупномасштабного военного столкновения", - сказала она.

"В принципе возникает ощущение, что в Вашингтоне просто ищут повод для и нагнетания ситуации, и продолжения агрессивной риторики в отношении Ирана, и для перехода к более активной горячей фазе конфликта", - добавила Захарова.

Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в последние месяцы. Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.