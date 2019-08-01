В Прибайкальском нацпарке задействовали самолет-амфибию для тушения пожара

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Самолет-амфибия Бе-200 МЧС России применяется для тушения лесных пожаров на территории Прибайкальского национального парка, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"В связи с осложнением лесопожарной обстановки в Иркутской области самолет Бе-200 применяется для ликвидации пожаров на территории Прибайкальского национального парка", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что из-за природных пожаров в четырех районах Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на 1 августа на территории региона зарегистрировано 145 лесных пожаров на общей площади более 723 тысячи гектаров. Борьбу с пожарами в настоящее время ведут 739 человек, в том числе 224 парашютиста-десантника.