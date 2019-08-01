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РИА Новости

В Прибайкальском нацпарке задействовали самолет-амфибию для тушения пожара

Вчера, 15:42
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Самолет-амфибия Бе-200 МЧС России применяется для тушения лесных пожаров на территории Прибайкальского национального парка, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"В связи с осложнением лесопожарной обстановки в Иркутской области самолет Бе-200 применяется для ликвидации пожаров на территории Прибайкальского национального парка", - сказал собеседник агентства.
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Он напомнил, что из-за природных пожаров в четырех районах Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на 1 августа на территории региона зарегистрировано 145 лесных пожаров на общей площади более 723 тысячи гектаров. Борьбу с пожарами в настоящее время ведут 739 человек, в том числе 224 парашютиста-десантника.
"Для усиления сил задействованных в ликвидации пожаров в южных территориях региона в горимые районы сегодня направлены 60 работников пожарно-химических станций и девять единиц пожарной техники", - добавил представитель ведомства.
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