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РИА Новости

На поиски пропавшей в Карелии группы туристов направили вертолет

Вчера, 15:40
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ПЕТРОЗАВОДСК, 1 авг – РИА Новости. Вертолет Ми-8 направлен на север Карелии для поиска десяти туристов из Санкт-Петербурга, с которыми потеряна связь, сообщает в четверг ГУМЧС по республике.
В среду в ГУМЧС по Карелии поступила информация, что десять туристов-байдарочников из Санкт-Петербурга пропали на Белом море в Карелии, с 24 июля они не выходят на связь.
"В данный момент из Санкт-Петербурга на поиски туристов направлена авиация МЧС России, вертолёт Ми-8. Поиски на воде затруднены из-за высоких волн в районе данных островов размерами от 1,5 до 2 метров и сильной ветровой нагрузки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди туристов один 15-летний подросток.
Последний раз путешественников видели в Беломорском районе, в районе острова Бережной Борщевец. По маршруту они должны двигаться до острова Кондостров в Белом море, где их должен был встретить местный житель и привезти на материк 29 июля.
По информации МЧС, десять туристов на пяти байдарках прибыли из Санкт-Петербурга для путешествия по северу Карелии, но в МЧС они не зарегистрировались. Поэтому неизвестно, когда они вышли на маршрут в Белом море.
В настоящее время туристов ищут сотрудники оперативной группы ГУМЧС, местной пожарно-спасательной бригады, ГИМС и добровольцы.
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