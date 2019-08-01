В Челябинской области при столкновении четырех автомобилей погиб человек

ЧЕЛЯБИНСК, 1 авг - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись в четверг на автодороге в Аргаяшском районе Челябинской области, в результате ДТП один человек погиб, еще четверо были ранены, сообщила пресс-служба минздрава региона.

"В результате столкновения четырех автомобилей пострадали пять человек. Из них один ребенок (отправлен на амбулаторное лечение), трое взрослых госпитализированы в районные больницы сел Аргаяш и Долгодеревенское с травмами различной степени тяжести. Один человек погиб до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба УГИБДД ГУМВД России по региону, ДТП произошло около 12.20 (10.20 мск) на автодороге Долгодеревенское-Кыштым. Водитель, мужчина 1982 года рождения, на автомобиле KIA Sportage, по предварительным данным, на повороте дороги налево не справился с управлением и по касательной столкнулся со встречными автомобилями Nissan и "УАЗ Патриот". После чего УАЗ столкнулся с двигающимся позади Kia Rio.