МИД призвал к привлечению новых арабских партнеров к переговорам по Сирии

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Москва рассчитывает, что привлечение новых арабских партнеров к переговорам "астанинского формата" по Сирии повысит уровень вовлеченности в урегулировании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня впервые к астанинскому формату присоединяются ливанские и иракские наблюдатели. Мы рассчитываем, что подключение новых арабских наблюдателей повысит уровень вовлеченности соседей Сирии в процесс урегулирования и позволит более предметно обсудить такие вопросы, как возвращение сирийских беженцев, налаживание торгово-экономических связей, нормализация отношений Дамаска с арабскими партнерами", - сказала она на брифинге.