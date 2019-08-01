МИД призвал к привлечению новых арабских партнеров к переговорам по Сирии

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Москва рассчитывает, что привлечение новых арабских партнеров к переговорам "астанинского формата" по Сирии повысит уровень вовлеченности в урегулировании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сегодня впервые к астанинскому формату присоединяются ливанские и иракские наблюдатели. Мы рассчитываем, что подключение новых арабских наблюдателей повысит уровень вовлеченности соседей Сирии в процесс урегулирования и позволит более предметно обсудить такие вопросы, как возвращение сирийских беженцев, налаживание торгово-экономических связей, нормализация отношений Дамаска с арабскими партнерами", - сказала она на брифинге.
Вчера, 05:46Переговоры по Сирии в астанинском формате
Очередной раунд переговоров высокого уровня "астанинского формата" начался в четверг в столице Казахстана Нур-Султане и продолжится в пятницу. Впервые в переговорах примут участие представители Ирака и Ливана, получившие статус наблюдателей "Астаны" на предыдущем раунде переговоров в апреле. В переговорах в Нур-Султане примут участие делегации стран-гарантов - Ирана, России и Турции, правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В столицу Казахстана также приглашены высокие представители ООН, представители Иордании выступят в качестве наблюдателей.