В Волгоградской области около 200 человек ищут пропавшую девочку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг - РИА Новости. Около 200 полицейских и добровольцев ведут поиски девочки-подростка, пропавшей накануне в хуторе Раздоры Волгоградской области, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по региону.

Девочка 2003 года рождения ушла из дома в среду вечером и не вернулась. Родители обратились в полицию в тот же день. По тревоге был поднят весь личный состав полиции. В поисках были задействованы около 130 человек.

"С применением служебных собак ночью обследованы прилегающие дома... ночью собака довела поисковую группу до лесного массива, где след оборвался", - сказал представитель ведомства.

Он отметил, что в четверг группировка сил и средств, задействованных в поиске без вести пропавшей, была усилена за счет дополнительных сил полиции из ближайших территориальных подразделений, кинологи.

"В настоящее время количество задействованных сил и средств составляет 200 сотрудников полиции, а также казачества, представителей местной администрации и общественности. Обследуется лесной массив, территория поиска расширена", - сказал представитель областного МВД.