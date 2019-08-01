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РИА Новости

В Волгоградской области около 200 человек ищут пропавшую девочку

Вчера, 15:20
2019
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг - РИА Новости. Около 200 полицейских и добровольцев ведут поиски девочки-подростка, пропавшей накануне в хуторе Раздоры Волгоградской области, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по региону.
Девочка 2003 года рождения ушла из дома в среду вечером и не вернулась. Родители обратились в полицию в тот же день. По тревоге был поднят весь личный состав полиции. В поисках были задействованы около 130 человек.
"С применением служебных собак ночью обследованы прилегающие дома... ночью собака довела поисковую группу до лесного массива, где след оборвался", - сказал представитель ведомства.
Он отметил, что в четверг группировка сил и средств, задействованных в поиске без вести пропавшей, была усилена за счет дополнительных сил полиции из ближайших территориальных подразделений, кинологи.
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"В настоящее время количество задействованных сил и средств составляет 200 сотрудников полиции, а также казачества, представителей местной администрации и общественности. Обследуется лесной массив, территория поиска расширена", - сказал представитель областного МВД.
Приметы девушки: на вид 14-16 лет, рост 150-155 сантиметров, худощавого телосложения, лицо светлое, волосы темно русые, короткостриженая. Была одета в синие лосины, розовую кофту, розовые шлепки. При ходьбе прихрамывает на правую ногу, косоглазие.
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ГУМВДВолгоградская областьПроисшествия
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