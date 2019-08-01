В Верхневолжье начались работы по укреплению кургана Ржевского мемориала

ТВЕРЬ, 1 авг – РИА Новости. Работы по укреплению основания насыпного кургана Ржевского мемориала Советскому солдату начались в Тверской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Открытие Ржевского мемориала Советскому солдату запланировано на 9 мая 2020 года. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, министерства культуры РФ и правительства Тверской области.

"Для нас этот знаковый проект, Тверской области оказано большое доверие. В память о бессмертном подвиге павших героев войны рядом с городом воинской славы Ржевом будет установлен самый масштабный в современной России мемориал Cоветскому солдату", – считает губернатор региона Игорь Руденя.

Главной фигурой Ржевского мемориала станет 25-метровая скульптура солдата, которую установят на 10-метровом восьмигранном холме. На монументе будут увековечены имена 62 тысяч солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории района.

В музее у мемориала Ржевскому солдату предполагается сделать павильоны для медиа-проектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией "Марс", Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

На сегодняшний день на установку Ржевского мемориала собрано более 265,2 миллионов рублей пожертвований. Внести свой вклад в его создание может любой желающий.