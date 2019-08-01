Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T15:20Z
https://ria.ru/20190801/1557080755.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155566/76/1555667674_0:162:2837:1758_1036x0_80_0_0_26dc69dde101a2b20c42d19cf56727bc.jpg
РИА Новости
Тверская область

В Верхневолжье начались работы по укреплению кургана Ржевского мемориала

Вчера, 15:20
30
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиПроект Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области
Проект Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 1 авг – РИА Новости. Работы по укреплению основания насыпного кургана Ржевского мемориала Советскому солдату начались в Тверской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Открытие Ржевского мемориала Советскому солдату запланировано на 9 мая 2020 года. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, министерства культуры РФ и правительства Тверской области.

"Для нас этот знаковый проект, Тверской области оказано большое доверие. В память о бессмертном подвиге павших героев войны рядом с городом воинской славы Ржевом будет установлен самый масштабный в современной России мемориал Cоветскому солдату", – считает губернатор региона Игорь Руденя.

Главной фигурой Ржевского мемориала станет 25-метровая скульптура солдата, которую установят на 10-метровом восьмигранном холме. На монументе будут увековечены имена 62 тысяч солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории района.
В музее у мемориала Ржевскому солдату предполагается сделать павильоны для медиа-проектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией "Марс", Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.
Министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
18 июля, 14:24
Мединский рассказал о сборе средств на создание Ржевского мемориала
На сегодняшний день на установку Ржевского мемориала собрано более 265,2 миллионов рублей пожертвований. Внести свой вклад в его создание может любой желающий.
В Ржевском районе ведется благоустройство прилегающей территории. В районе монумента будет обустроена автомобильная развязка со светофорами, парковка, до четырёх полос будет расширена дорога от трассы М-9 в направлении деревни Хорошево.
200000
Обсудить 0
Тверская областьОбщество
Рекомендуем
Автобус
Соцучреждения Ленобласти получили 18 микроавтобусов в рамках нацпроекта
РИА
Новости
Дачные участки в Подмосковье
Около 800 га земли получат многодетные семьи Подмосковья
Музейно-выставочный комплекс Новый Иерусалим
Коллекцию жены экс-министра финансов МО отдадут в "Новый Иерусалим"
Кубок ЧМ по баскетболу-2019 доставили в Москву из Токио рейсом Аэрофлота
Кубок ЧМ по баскетболу-2019 доставили в Москву из Токио рейсом Аэрофлота
Лента
новостей
Участники фитнес-тренировки
В Мичуринске Тамбовской области в 2020 году откроется новый спорткомплекс
Салют на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
Зарубежные музыканты на "Спасской башне" исполнят песню на русском языке
Оркестр роты специального караула Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной Службы охраны РФ
Темой "Спасской башни-2019" будут сольные выступления
Сессия регионального парламента Липецкой области
Липецкая область скорректировала бюджет на 2019 год
Оркестр роты специального караула Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной Службы охраны РФ
Только 13 из всех желающих оркестров примут участие в "Спасской башне-2019"
Самолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
Выручка Аэрофлота за 6 месяцев 2019 года составила 252 863 млн рублей
Третий этап выпуска на волю косаток из китовой тюрьмы. 1 августа 2019
Косаток из "китовой тюрьмы" начали грузить для перевозки к месту выпуска
Жители Ленобласти могут получить разрешения на охоту со скидкой
Секретарь Варвара Михайловна Феокритова, Лев Николаевич Толстой и Александра Львовна Толстая в Ясной Поляне
Театральный проект в честь Льва Толстого пройдет в Липецкой области
Реконструкция улиц в Москве
Ряд улиц в центре Москвы перекроют для ремонтных работ
Жилые дома в Липецкой области
Липецкие многодетные семьи получат помощь на строительство жилья
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:59Косатки пережидают жару в Хабаровске под навесом в ваннах со льдом
09:57Дым от пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке окутал 610 населенных пунктов
09:55В Астрахани выписали из больницы трех моряков с иранского судна
09:53На встрече в Нур-Султане согласовали состав конституционной комиссии Сирии
09:53В США самолет экстренно сел на автомобильную трассу
09:53Пресс-секретарь назвала данные об отставке главы офиса Зеленского слухами
09:48Немецкий депутат назвал действия ЕС в ситуации вокруг ДРСМД глупостью
09:47Площадь природных пожаров в Якутии превысила миллион гектаров
09:46Прокуратура предостерегла Соболь от организации незаконной акции в Москве
09:45Площадь пожара в цехе во Владикавказе возросла до 700 "квадратов"
09:44Комиссия в Сургуте выяснит, был ли напавший на полицейских сотрудником МЧС
09:43В Крыму предложили Киеву альтернативу НАТО
09:43В ДНР обвинили ВСУ в трех нарушениях перемирия за сутки
09:42Путин в День ВДВ отметил мужество и верность десантников
09:37Эксперты подсказали, как заработать на золоте в эпоху торговых войн
09:32Во Владикавказе десять человек пострадали при взрыве и пожаре в цехе
09:28В Удмуртии в лесу нашли тело подростка, пропавшего в феврале
09:26Поисковики нашли на острове Шумшу останки советских и японских солдат
09:24Кличко угрожает обратиться к европейским партнерам, если его уволят
09:23Используемую при незаконных рубках леса технику будут конфисковывать
Лента новостейМолния