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РИА Новости
Липецкая область

Театральный проект в честь Льва Толстого пройдет в Липецкой области

Вчера, 15:14
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСекретарь Варвара Михайловна Феокритова, Лев Николаевич Толстой и Александра Львовна Толстая в Ясной Поляне
Секретарь Варвара Михайловна Феокритова, Лев Николаевич Толстой и Александра Львовна Толстая в Ясной Поляне
© РИА Новости
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ЛИПЕЦК, 1 авг — РИА Новости. Международный театральный проект "С Толстым по липецкой земле", посвящённый жизни и творчеству писателя впервые пройдёт в Липецкой области в рамках ежегодного фестиваля "Толстовская осень" в честь дня рождения писателя, сообщил РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.
По его словам, свои идеи и предложения уже высказали представители администрации Лев-Толстовского района, члены театрального и музыкального сообщества региона, руководство Липецкого академического театра драмы имени Л. Н. Толстого. Организатором проекта выступит академический театр драмы имени Л. Н. Толстого при поддержке администрации Липецкой области.
Проект стартует 5 сентября в посёлке Лев-Толстой. Он будет включать в себя виртуальную экскурсию, арт-пикник, выставки, квесты, акции, спектакль для детей "Гуси –лебеди", бал Наташи Ростовой, военно-историческую реконструкцию 1812 года и различные интерактивные площадки. Планируется участие представителей Ганноверского Толстовского общества из Германии.
"Липецкая область обладает богатейшим культурным наследием. Мы гордимся нашими земляками и планируем в будущем проводить больше мероприятий подобного рода" - сказал Игорь Артамонов.
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Липецкая областьЛев Толстой (писатель)
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