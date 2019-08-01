Театральный проект в честь Льва Толстого пройдет в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 1 авг — РИА Новости. Международный театральный проект "С Толстым по липецкой земле", посвящённый жизни и творчеству писателя впервые пройдёт в Липецкой области в рамках ежегодного фестиваля "Толстовская осень" в честь дня рождения писателя, сообщил РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.

По его словам, свои идеи и предложения уже высказали представители администрации Лев-Толстовского района, члены театрального и музыкального сообщества региона, руководство Липецкого академического театра драмы имени Л. Н. Толстого. Организатором проекта выступит академический театр драмы имени Л. Н. Толстого при поддержке администрации Липецкой области.

Проект стартует 5 сентября в посёлке Лев-Толстой. Он будет включать в себя виртуальную экскурсию, арт-пикник, выставки, квесты, акции, спектакль для детей "Гуси –лебеди", бал Наташи Ростовой, военно-историческую реконструкцию 1812 года и различные интерактивные площадки. Планируется участие представителей Ганноверского Толстовского общества из Германии.