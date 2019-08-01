Аэрофлот доставил в Москву кубок Чемпионата мира по баскетболу-2019

МОСКВА, 1 авг – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот доставил в Москву главный приз Чемпионата мира по баскетболу-2019. Кубок прибыл в российскую столицу из Токио 1 августа. Затем 4 августа трофей отправится в Китай. Там начнется путешествие Кубка по восьми городам страны, где с 31 августа по 15 сентября пройдут матчи Чемпионата мира по баскетболу под эгидой ФИБА.

Глобальное турне Кубка стартовало в Пекине 23 мая 2019 года. Главный трофей мирового баскетбольного первенства уже побывал на пяти континентах в 23 странах, среди которых США, Канада, Аргентина, Сенегал, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, а также несколько европейских государств. Россия стала 24-й страной-участницей турне, а Москва — финальной остановкой перед отправкой Кубка в Китай.

Аэрофлот является глобальным партнером Международной Федерации баскетбола (ФИБА) и официальной авиакомпанией Чемпионата мира по баскетболу-2019 под эгидой ФИБА. Ведущий российский перевозчик выступает как "представляющий партнер" первого в истории турне Кубка. Благодаря Аэрофлоту и ФИБА, поклонники баскетбола по всему миру получили уникальную возможность увидеть главный приз чемпионата.

Крупнейшая российская авиакомпания также представит торжественную церемонию вручения Кубка. Она состоится после финала мирового первенства в Пекине 15 сентября.

В Москве презентация Кубка Чемпионата мира по баскетболу-2019 состоялась 1 августа в парке "Зарядье". В Большом Амфитеатре парка прошла торжественная церемония с участием президента Российской Федерации Баскетбола Андрея Кириленко и почетных гостей, а также мероприятия для болельщиков, в том числе, конкурсы на призы от сборной России. Кубок проведет в "Зарядье" весь день. Днем 2 августа его можно будет увидеть на 6-м этаже торгового центра "Афимолл" в Москва-Сити. А перед матчами Международного турнира BingoBoom Россия — Иордания и Иран — Россия (2 и 4 августа) трофей будет выставлен в УСК ЦСКА.