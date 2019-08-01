МККК передал ДНР оборудование на сумму свыше 2,7 миллиона рублей

ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста с начала 2019 года передал профильным организациям на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики оборудование и материалы для физической реабилитации инвалидов на сумму более 2,7 миллиона рублей, сказал РИА Новости представитель пресс-службы офиса МККК.

"Вчера офис Международного комитета Красного Креста в Донецке передал обществу инвалидов "Донецкие зори" оборудование и спортивные материалы для физической реабилитации на сумму 200 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что передача материалов состоялась в рамках программы, направленной на помощь организациям и структурам, работающим в сфере физической реабилитации, протезирования и социальной интеграции людей с ограниченными физическим возможностями.