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РИА Новости

МККК передал ДНР оборудование на сумму свыше 2,7 миллиона рублей

Вчера, 15:06
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© РИА Новости / Ирина Геращенко / Перейти в фотобанкАвтомобили Международного Комитета Красного Креста в Донбассе. Архивное фото
Автомобили Международного Комитета Красного Креста в Донбассе. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Геращенко
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста с начала 2019 года передал профильным организациям на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики оборудование и материалы для физической реабилитации инвалидов на сумму более 2,7 миллиона рублей, сказал РИА Новости представитель пресс-службы офиса МККК.
"Вчера офис Международного комитета Красного Креста в Донецке передал обществу инвалидов "Донецкие зори" оборудование и спортивные материалы для физической реабилитации на сумму 200 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что передача материалов состоялась в рамках программы, направленной на помощь организациям и структурам, работающим в сфере физической реабилитации, протезирования и социальной интеграции людей с ограниченными физическим возможностями.
"С начала 2019 года офис МККК в Донецке передал профильным структурам реабилитационное оборудование и материалы на общую сумму свыше 2,7 миллиона рублей", - сказал представитель МККК.
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