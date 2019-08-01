В Оренбуржье введут в эксплуатацию почти 3 тысячи га мелиорируемых земель

ОРЕНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Почти три тысячи гектаров мелиорируемых сельскохозяйственных земель будут введены в эксплуатацию в Оренбургской области в 2019 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

По словам собеседника агентства, в области с 2013 года действует программа "Мелиорация земель и повышение продуктивности мелиорируемых угодий для устойчивого и эффективного развития АПК", в рамках которой уже используются свыше 3,3 тысячи гектара орошаемых земель сельхозназначения.

"Оренбургская область – зона рискованного земледелия, и мелиорация земель сельскохозяйственного назначения является для нас приоритетом. Эффективность орошения в условиях Оренбуржья высока. Орошаемые угодья позволяют получить урожайность сельхозкультур в два-три раза выше, чем на богарных, а в засуху - в четыре-пять раз выше", – процитировали в пресс-службе исполняющего обязанности первого вице-губернатора – первого зампреда правительства Оренбургской области Сергея Балыкина.