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РИА Новости
Оренбургская область

В Оренбуржье введут в эксплуатацию почти 3 тысячи га мелиорируемых земель

Вчера, 15:06
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗаготовка рулонов сена
Заготовка рулонов сена
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
ОРЕНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Почти три тысячи гектаров мелиорируемых сельскохозяйственных земель будут введены в эксплуатацию в Оренбургской области в 2019 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.
По словам собеседника агентства, в области с 2013 года действует программа "Мелиорация земель и повышение продуктивности мелиорируемых угодий для устойчивого и эффективного развития АПК", в рамках которой уже используются свыше 3,3 тысячи гектара орошаемых земель сельхозназначения.

"Оренбургская область – зона рискованного земледелия, и мелиорация земель сельскохозяйственного назначения является для нас приоритетом. Эффективность орошения в условиях Оренбуржья высока. Орошаемые угодья позволяют получить урожайность сельхозкультур в два-три раза выше, чем на богарных, а в засуху - в четыре-пять раз выше", – процитировали в пресс-службе исполняющего обязанности первого вице-губернатора – первого зампреда правительства Оренбургской области Сергея Балыкина.

В пресс-службе добавили, что в областном бюджете для сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих мелиоративные работы, в текущем году предусмотрены субсидии на общую сумму 349,5 миллионов рублей, в том числе 262,1 миллиона рублей – из федерального бюджета и 87,4 миллиона рублей из областного бюджета. Средства будут направлены на мелиорацию посевных площадей, что позволит увеличить экспорт сельхозпродукции, в первую очередь, сои и кукурузы.
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