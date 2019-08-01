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РИА Новости
Краснодарский край

Новая Зеландия планирует перенять опыт Кубани в виноделии и туризме

Вчера, 15:00
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСбор урожая винограда сорта "Саперави" на винодельческом предприятии "Фанагория" в Краснодарском крае
Сбор урожая винограда сорта Саперави на винодельческом предприятии Фанагория в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 1 авг - РИА Новости. Новая Зеландия планирует перенять опыт Краснодарского края в виноделии и туризме, страна готова направлять своих виноделов в российский регион для обмена опытом, сообщает пресс-служба администрации края.
Уточняется, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и посол Новой Зеландии Иэн Хилл обсудили перспективы взаимодействия края и страны. По словам главы края, за последние 20 лет это первый визит представителя Новой Зеландии в регион, есть несколько направлений, в которых совместная работа была бы выгодна для обеих сторон.
Отмечается, что Новой Зеландии было бы интересно перенять опыт Краснодарского края в таких сферах, как виноделие и туризм. "Мы могли бы направлять молодых виноделов в Краснодарский край для обмена опытом. Такая система уже работает - много наших виноделов изучают опыт в северном полушарии, мы можем приехать и в Краснодарский край. Также одна из возможных сфер сотрудничества это туризм, нам есть, что предложить друг другу", - приводятся в сообщении слова посла.
По словам губернатора края, регион открыт для новых партнеров и инвесторов, которые заинтересованы в сотрудничестве с российским бизнесом. "Мы готовы вас поддержать и рассмотреть перспективные направления для взаимодействия", - сообщил Кондратьев. Он также отметил, что Новая Зеландия обладает климатическими условиями, схожими с условиями в крае и подходящими для развития сельского хозяйства.
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"Как и вы, мы развиваем животноводство, производим и реализовываем экологически чистую молочную и мясную продукцию, которая может быть направлена на экспорт. Мы можем объединиться и совместно продвигать качественную продукцию на мировых рынках", – цитирует пресс-служба слова Кондратьева. По словам вице-губернатора, курирующего сферу АПК, Андрея Коробки, научно-технический опыт Новой Зеландии в развитии животноводства, в частности, в овцеводстве, был бы полезен для края.
По его словам, перспективная идея - создание селекционного генетического центра по выращиванию овец. "У нас много технологий в этой области, мы будем рады помочь и поддержать звание Краснодарского края как гаранта продовольственной безопасности страны. Нам также интересно узнать, какие возможности есть у региона в этой отрасли", – отметил новозеландский посол. По данным краевых властей, стороны решили провести еще одну более предметную встречу, но уже с участием представителей кубанских и новозеландских компаний.
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