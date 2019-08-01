Новая Зеландия планирует перенять опыт Кубани в виноделии и туризме

КРАСНОДАР, 1 авг - РИА Новости. Новая Зеландия планирует перенять опыт Краснодарского края в виноделии и туризме, страна готова направлять своих виноделов в российский регион для обмена опытом, сообщает пресс-служба администрации края.

Уточняется, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и посол Новой Зеландии Иэн Хилл обсудили перспективы взаимодействия края и страны. По словам главы края, за последние 20 лет это первый визит представителя Новой Зеландии в регион, есть несколько направлений, в которых совместная работа была бы выгодна для обеих сторон.

Отмечается, что Новой Зеландии было бы интересно перенять опыт Краснодарского края в таких сферах, как виноделие и туризм. "Мы могли бы направлять молодых виноделов в Краснодарский край для обмена опытом. Такая система уже работает - много наших виноделов изучают опыт в северном полушарии, мы можем приехать и в Краснодарский край. Также одна из возможных сфер сотрудничества это туризм, нам есть, что предложить друг другу", - приводятся в сообщении слова посла.

По словам губернатора края, регион открыт для новых партнеров и инвесторов, которые заинтересованы в сотрудничестве с российским бизнесом. "Мы готовы вас поддержать и рассмотреть перспективные направления для взаимодействия", - сообщил Кондратьев. Он также отметил, что Новая Зеландия обладает климатическими условиями, схожими с условиями в крае и подходящими для развития сельского хозяйства.

"Как и вы, мы развиваем животноводство, производим и реализовываем экологически чистую молочную и мясную продукцию, которая может быть направлена на экспорт. Мы можем объединиться и совместно продвигать качественную продукцию на мировых рынках", – цитирует пресс-служба слова Кондратьева. По словам вице-губернатора, курирующего сферу АПК, Андрея Коробки, научно-технический опыт Новой Зеландии в развитии животноводства, в частности, в овцеводстве, был бы полезен для края.