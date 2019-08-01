Богомолов поставит в Театре на Малой Бронной "Покровские ворота"

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов объявил, что его первой постановкой в качестве художественного руководителя Театра на Малой Бронной станут "Покровские ворота".

Кроме того, в его планах в этом сезоне создание мюзикла и восстановление нескольких "забытых" пьес, в частности, "Судьбы-индейки". "Я считаю, что это очень важно и очень интересно реанимировать прекрасные "старые" пьесы, которые являются очень хорошей литературой", - сказал Богомолов на сборе труппы в четверг. Он собирается также сделать большую инсценировку "Войны и мира", в которой будет занята основная часть труппы. Инсценировка запланирована на 2020 год.

Он сообщил, что театр ведет переговоры о сотрудничестве со многими режиссерами и драматургами, например, Иваном Вырыпаевым, который будет ставить свою новую пьесу. Приглашены и молодые режиссеры, среди которых Чащин, Диденко, Григорьян.

"Ко Дню города мы готовим концерт, в программе которого будет исполнение песен про Москву и песен 30-40-х годов. Я думаю, что это будет очень интересно и для горожан, и для артистов, а в Театре на Малой Бронной очень много поющих артистов", - сказал Богомолов.