Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T15:07Z
https://ria.ru/20190801/1557079616.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155555/06/1555550623_0:0:764:430_1036x0_80_0_0_516f9e50477bb5ed1f50379fc587da92.jpg
РИА Новости
Культура

Богомолов поставит в Театре на Малой Бронной "Покровские ворота"

Вчера, 15:07
180
© Ксения Собчак \ YoutubeСкриншот видео интервью Ксении Собчак с Константином Богомоловым
Скриншот видео интервью Ксении Собчак с Константином Богомоловым
© Ксения Собчак \ Youtube
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов объявил, что его первой постановкой в качестве художественного руководителя Театра на Малой Бронной станут "Покровские ворота".
Кроме того, в его планах в этом сезоне создание мюзикла и восстановление нескольких "забытых" пьес, в частности, "Судьбы-индейки". "Я считаю, что это очень важно и очень интересно реанимировать прекрасные "старые" пьесы, которые являются очень хорошей литературой", - сказал Богомолов на сборе труппы в четверг. Он собирается также сделать большую инсценировку "Войны и мира", в которой будет занята основная часть труппы. Инсценировка запланирована на 2020 год.
Он сообщил, что театр ведет переговоры о сотрудничестве со многими режиссерами и драматургами, например, Иваном Вырыпаевым, который будет ставить свою новую пьесу. Приглашены и молодые режиссеры, среди которых Чащин, Диденко, Григорьян.
"Ко Дню города мы готовим концерт, в программе которого будет исполнение песен про Москву и песен 30-40-х годов. Я думаю, что это будет очень интересно и для горожан, и для артистов, а в Театре на Малой Бронной очень много поющих артистов", - сказал Богомолов.
Кроме того, режиссер рассказал о трех запланированных совместных проектах - с двумя московскими театрами и одним петербургским, и предстоящей работе с ГИТИСом, студенты которого смогут выполнять в театре свои лабораторные работы.
Художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов на сессии Театр: искусство или бизнес? в рамках ПМЭФ-2019
25 июля, 15:07
Константин Богомолов снимет сериал об "ангарском маньяке"
000000
КультураТеатрНовости культурыКонстантин БогомоловГИТИС
Рекомендуем
Театр на Малой Бронной переедет во Дворец на Яузе в начале января
РИА
Новости
Певица Майли Сайрус на красной дорожке перед MTV Video Music Awards
С США отменили юбилейный фестиваль "Вудсток 50"
Кадр из фильма Она
Звезда сериала "Доктор Хаус" снимет психологический триллер
Актеры Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо на красной дорожке фильма Однажды... в Голливуде в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля.
Киноведы: Ди Каприо и Питта выдвинут на "Оскар" в разных номинациях
Лента
новостей
Писатель Светлана Алексиевич
Алексиевич прокомментировала сообщения о своем каминг-ауте
Показ обновленной экспозиции Музея Рерихов
Обновленная экспозиция Музея Рерихов открылась на ВДНХ
Александр Ревва на открытии 36-го Московского Международного Кинофестиваля
Клип Артура Пирожкова на песню "Зацепила" набрал 100 миллионов просмотров
Кадр из сериала Игра престолов
Сценарий финальной серии "Игры престолов" стал общедоступным
Саратовский музыкант отказался от обвинений в адрес Максима Фадеева
Оперная певица Анна Нетребко
Анна Нетребко отменила выступление в Австрии из-за болезни
Кадр из фильма Герой
Стали известны подробности сюжета фильма "Герой" с Александром Петровым
В Москве задержали пять человек по делу о массовых беспорядках
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Медведев заявил о "доставшей" ситуации с недобросовестными подрядчиками
На поиски пропавшей в Карелии группы туристов направили вертолет
Посетительница во время открытия выставки русской художницы Наталии Гончаровой Между Востоком и Западом в Третьяковской галерее в Москве
Как самая дорогая русская художница повлияла на современную мировую моду
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:59Косатки пережидают жару в Хабаровске под навесом в ваннах со льдом
09:57Дым от пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке окутал 610 населенных пунктов
09:55В Астрахани выписали из больницы трех моряков с иранского судна
09:53На встрече в Нур-Султане согласовали состав конституционной комиссии Сирии
09:53В США самолет экстренно сел на автомобильную трассу
09:53Пресс-секретарь назвала данные об отставке главы офиса Зеленского слухами
09:48Немецкий депутат назвал действия ЕС в ситуации вокруг ДРСМД глупостью
09:47Площадь природных пожаров в Якутии превысила миллион гектаров
09:46Прокуратура предостерегла Соболь от организации незаконной акции в Москве
09:45Площадь пожара в цехе во Владикавказе возросла до 700 "квадратов"
09:44Комиссия в Сургуте выяснит, был ли напавший на полицейских сотрудником МЧС
09:43В Крыму предложили Киеву альтернативу НАТО
09:43В ДНР обвинили ВСУ в трех нарушениях перемирия за сутки
09:42Путин в День ВДВ отметил мужество и верность десантников
09:37Эксперты подсказали, как заработать на золоте в эпоху торговых войн
09:32Во Владикавказе десять человек пострадали при взрыве и пожаре в цехе
09:28В Удмуртии в лесу нашли тело подростка, пропавшего в феврале
09:26Поисковики нашли на острове Шумшу останки советских и японских солдат
09:24Кличко угрожает обратиться к европейским партнерам, если его уволят
09:23Используемую при незаконных рубках леса технику будут конфисковывать
Лента новостейМолния