Московские таможенники изъяли азиатских леопардовых кошек и орангутанов

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Шесть котят азиатских леопардовых кошек и двух орангутанов изъяли таможенники в Москве, сообщает пресс-служба ФТС России.

"Шесть котят азиатских леопардовых кошек стоимостью свыше одного миллиона рублей Внуковские таможенники обнаружили в багаже у гражданина России, прилетевшего из Узбекистана. Животные перевозились в трех пластиковых корзинах, упакованных в полиэтиленовые пакеты. Возраст котят – от двух до четырех месяцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разрешительные сертификаты на перевозку животных у владельца отсутствовали, в связи с чем Внуковская таможня возбудила уголовное дело о контрабанде.

"В ходе последовавшей проверки у другого фигуранта данного дела, также гражданина России, в московской квартире были обнаружены две особи орангутанов, ранее незаконно ввезенные в ЕАЭС", - добавляется в сообщении.