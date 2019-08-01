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РИА Новости

Московские таможенники изъяли азиатских леопардовых кошек и орангутанов

Вчера, 14:54
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© Федеральная таможенная службаКотята азиатских леопардовых кошек, изъятые на таможне в Москве
Котята азиатских леопардовых кошек, изъятые на таможне в Москве
© Федеральная таможенная служба
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Шесть котят азиатских леопардовых кошек и двух орангутанов изъяли таможенники в Москве, сообщает пресс-служба ФТС России.
"Шесть котят азиатских леопардовых кошек стоимостью свыше одного миллиона рублей Внуковские таможенники обнаружили в багаже у гражданина России, прилетевшего из Узбекистана. Животные перевозились в трех пластиковых корзинах, упакованных в полиэтиленовые пакеты. Возраст котят – от двух до четырех месяцев", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что разрешительные сертификаты на перевозку животных у владельца отсутствовали, в связи с чем Внуковская таможня возбудила уголовное дело о контрабанде.
"В ходе последовавшей проверки у другого фигуранта данного дела, также гражданина России, в московской квартире были обнаружены две особи орангутанов, ранее незаконно ввезенные в ЕАЭС", - добавляется в сообщении.
В настоящее время все животные изъяты: котята переданы в благотворительный фонд защиты животных "Бим", а орангутаны – в Московский зоопарк.
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