Визит Трампа в Лондон обошелся полиции в 3,5 миллиона фунтов

Согласно данным, полученным изданием на основании закона о доступе информации (Freedom of Information Act), всего полиция потратила 3,4 миллионов фунтов. Во время трехдневного визита американского лидера в Лондон в обеспечении безопасности участвовали 6,3 тысячи полицейских. При этом около 3,4 тысячи из них были задействованы 4 июня, когда в городе проходила самая большая акция протеста из всех, которые проводились во время визита Трампа.

Трамп посетил Великобританию в начале июня. Во время визита, который носил церемониальный характер, американский лидер провел переговоры с главой британского правительства Терезой Мэй и был принят королевой Елизаветой Второй. На второй день пребывания Трампа в Британии несколько тысяч человек прошли маршем по центру Лондона в знак протеста против госвизита американского президента. Организаторы заявляли, что намерены собрать более 250 тысяч человек на акции протеста, однако, по заявлениям участников и стоящих в оцеплении полицейских, в марше, названном "Карнавал сопротивления", приняли участие "десятки тысяч человек".