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РИА Новости

Визит Трампа в Лондон обошелся полиции в 3,5 миллиона фунтов

Вчера, 14:54
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© РИА Новости / Денис ВорошиловВоздушный шар в виде Трампа в Лондоне во время визита президента США в Великобританию. 4 июня 2019
Воздушный шар в виде Трампа в Лондоне во время визита президента США в Великобританию. 4 июня 2019
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Воздушный шар в виде Трампа в Лондоне во время визита президента США в Великобританию. 4 июня 2019
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Полиция Лондона потратила около 3,5 миллионов фунтов на обеспечение безопасности во время визита американского президента Дональда Трампа в Великобританию в июне, сообщает газета Guardian со ссылкой на данные, полученные на основании закона о доступе информации.
Согласно данным, полученным изданием на основании закона о доступе информации (Freedom of Information Act), всего полиция потратила 3,4 миллионов фунтов. Во время трехдневного визита американского лидера в Лондон в обеспечении безопасности участвовали 6,3 тысячи полицейских. При этом около 3,4 тысячи из них были задействованы 4 июня, когда в городе проходила самая большая акция протеста из всех, которые проводились во время визита Трампа.
Воздушный шар в виде Трампа в Лондоне во время визита президента США в Великобританию. 4 июня 2019
4 июня, 13:31
В Лондоне протестующие против визита президента США запустили "Трамп-шар"
Трамп посетил Великобританию в начале июня. Во время визита, который носил церемониальный характер, американский лидер провел переговоры с главой британского правительства Терезой Мэй и был принят королевой Елизаветой Второй. На второй день пребывания Трампа в Британии несколько тысяч человек прошли маршем по центру Лондона в знак протеста против госвизита американского президента. Организаторы заявляли, что намерены собрать более 250 тысяч человек на акции протеста, однако, по заявлениям участников и стоящих в оцеплении полицейских, в марше, названном "Карнавал сопротивления", приняли участие "десятки тысяч человек".
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи в Лондоне. 4 июня 2019
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