Виноделие должно стать важной крымской индустрией, заявил Киселев

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Виноделие должно стать важной крымской индустрией, все условия для этого на полуострове есть, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Он отметил, что Крым находится практически на 45-й параллели, которую в мире принято считать "золотой".

"Это широта Бордо, это виноделие, сельское хозяйство, это очень комфортные условия, и в этом смысле я думаю, что Крым еще будет развиваться очень активно", - сказал Киселев.