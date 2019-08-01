Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T14:49Z
https://ria.ru/20190801/1557079194.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151685/47/1516854713_0:222:3246:2048_1036x0_80_0_0_94d97898e5f80825aa2d56c00ab8f80c.jpg
РИА Новости

Виноделие должно стать важной крымской индустрией, заявил Киселев

Вчера, 14:49
475
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВиноградники в окрестностях села Нижняя Кутузовка в Крыму
Виноградники в окрестностях села Нижняя Кутузовка в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Виноделие должно стать важной крымской индустрией, все условия для этого на полуострове есть, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Сейчас в Крыму треть виноградников российских и виноделие должно стать важной крымской индустрией", - сказал Киселев в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
Он отметил, что Крым находится практически на 45-й параллели, которую в мире принято считать "золотой".
"Это широта Бордо, это виноделие, сельское хозяйство, это очень комфортные условия, и в этом смысле я думаю, что Крым еще будет развиваться очень активно", - сказал Киселев.
Продукция завода Массандра в Крыму
28 мая, 11:57
Крымский винодел поддержал преференции российским винам в госучреждениях
2102001
Обсудить 2
Дмитрий КиселевКрымРоссияОбщество
Рекомендуем
Эдвард Сноуден
Мемуары Сноудена появятся в продаже в 20 странах мира 17 сентября
РИА
Новости
ТВ-пульт
В России телевидение остается основным источником информации, показал опрос
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор удалил более 140 тысяч материалов с призывами к экстремизму
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
В Туркмении опровергли данные об арестах за разговоры о смерти президента
Лента
новостей
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Признание Крыма не соответствует корыстным интересам Запада, заявил Киселев
Руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора Митрофанова во время интервью на стенде МИА Россия сегодня во второй день ПМЭФ
Глава Россотрудничества высоко оценила программу для журналистов SputnikPro
Сотрудник компании Русал во время работы. Архивное фото
Акционеры "Русала" одобрили перерегистрацию компании на территорию России
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Трамп назвал разговор с Путиным хорошим
Новая Lada Granta
"АвтоВАЗ" повысил цены на Lada
Антропоморфный робот Федор. Архивное фото
НАСА не выразило сомнений в безопасности робота "Федора"
Трамп призвал Европу забрать себе боевиков ИГ*
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп заявил, что США могут "выпустить в Европу" тысячи террористов ИГ*
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Трамп анонсировал встречу представителей США и Китая по торговле
Министр иностранных дел Китая Ван И
Глава МИД Китая предостерег США от попыток сдерживания развития страны
Виды острова Итуруп
Медведев оценил изменения на Итурупе за последние десять лет
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:59Косатки пережидают жару в Хабаровске под навесом в ваннах со льдом
09:57Дым от пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке окутал 610 населенных пунктов
09:55В Астрахани выписали из больницы трех моряков с иранского судна
09:53На встрече в Нур-Султане согласовали состав конституционной комиссии Сирии
09:53В США самолет экстренно сел на автомобильную трассу
09:53Пресс-секретарь назвала данные об отставке главы офиса Зеленского слухами
09:48Немецкий депутат назвал действия ЕС в ситуации вокруг ДРСМД глупостью
09:47Площадь природных пожаров в Якутии превысила миллион гектаров
09:46Прокуратура предостерегла Соболь от организации незаконной акции в Москве
09:45Площадь пожара в цехе во Владикавказе возросла до 700 "квадратов"
09:44Комиссия в Сургуте выяснит, был ли напавший на полицейских сотрудником МЧС
09:43В Крыму предложили Киеву альтернативу НАТО
09:43В ДНР обвинили ВСУ в трех нарушениях перемирия за сутки
09:42Путин в День ВДВ отметил мужество и верность десантников
09:37Эксперты подсказали, как заработать на золоте в эпоху торговых войн
09:32Во Владикавказе десять человек пострадали при взрыве и пожаре в цехе
09:28В Удмуртии в лесу нашли тело подростка, пропавшего в феврале
09:26Поисковики нашли на острове Шумшу останки советских и японских солдат
09:24Кличко угрожает обратиться к европейским партнерам, если его уволят
09:23Используемую при незаконных рубках леса технику будут конфисковывать
Лента новостейМолния