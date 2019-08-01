Виноделие должно стать важной крымской индустрией, заявил Киселев

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Виноделие должно стать важной крымской индустрией, все условия для этого на полуострове есть, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Сейчас в Крыму треть виноградников российских и виноделие должно стать важной крымской индустрией", - сказал Киселев в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
Он отметил, что Крым находится практически на 45-й параллели, которую в мире принято считать "золотой".
"Это широта Бордо, это виноделие, сельское хозяйство, это очень комфортные условия, и в этом смысле я думаю, что Крым еще будет развиваться очень активно", - сказал Киселев.