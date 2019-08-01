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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Муниципальные депутаты попросили мэрию Москвы согласовать пикеты 3 августа

Вчера, 14:46
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание мэрии на Тверской улице в Москве
Здание мэрии на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание мэрии на Тверской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Группа муниципальных депутатов подготовила обращение к правительству Москвы с просьбой согласовать пикеты и обеспечить безопасность этой акции 3 августа, рассказала РИА Новости незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, член партии "Яблоко" Елена Русакова.
Ранее она рассказала, что подала в мэрию Москвы заявку на проведение митинга 10 августа на тему исполнения законодательства о выборах.
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"Группа муниципальных депутатов выступила с обращением к правительству Москвы, то есть мэрии, с тем, чтобы 3 августа обеспечить возможность мирного протеста, то есть не применять силу и обеспечить гражданам возможность мирно и спокойно поучаствовать в мирных акциях, то есть согласовать пикеты и обеспечить безопасность", - сказала агентству Русакова, сама являющаяся председателем совета депутатов Гагаринского района Москвы.
По ее словам, сейчас идет подписание обращения - по итогам предварительных переговоров ожидается, что подписи поставят не менее 100 человек.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании в среду заявила, что Центризбирком получил девять жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября.
Ранее сообщалось, что в Москве 3 августа планируется акция на тему выборов в Мосгордуму, заявителем которой являлась Либертарианская партия. В мэрии было предложено провести мероприятие на проспекте Сахарова, но заявители настаивали на Лубянской площади в качестве места проведения акции. Переговоры закончились безрезультатно, заявка была отозвана.
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