Таможенники пресекли попытку контрабанды семи экзотических приматов

"Согласно полученной информации, животные были браконьерским путем изъяты из дикой природы Демократической Республики Конго и по поддельному сертификату СИТЕС вывезены на Украину для последующего ввоза на территорию Российской Федерации. Ввоз осуществлялся индивидуальным предпринимателем для последующей реализации", - говорится в сообщении.