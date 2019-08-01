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РИА Новости

Таможенники пресекли попытку контрабанды семи экзотических приматов

Вчера, 14:44
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© Фото : Федеральная таможенная службаСотрудниками Шереметьевской таможни задержаны 7 приматов семейства Лориевых вида Обыкновенный потто с недействительным сертификатом СИТЕС. 1 августа 2019
Сотрудниками Шереметьевской таможни задержаны 7 приматов семейства Лориевых вида Обыкновенный потто с недействительным сертификатом СИТЕС. 1 августа 2019
© Фото : Федеральная таможенная служба
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Сотрудники Шереметьевской таможни пресекли попытку контрабандного ввоза 7 экзотических животных - приматов семейства Лориевых вида Обыкновенный потто, сообщается в пресс-релизе таможни.
"Согласно полученной информации, животные были браконьерским путем изъяты из дикой природы Демократической Республики Конго и по поддельному сертификату СИТЕС вывезены на Украину для последующего ввоза на территорию Российской Федерации. Ввоз осуществлялся индивидуальным предпринимателем для последующей реализации", - говорится в сообщении.
© Фото : Федеральная таможенная службаСотрудниками Шереметьевской таможни задержаны 7 приматов семейства Лориевых вида Обыкновенный потто с недействительным сертификатом СИТЕС. 1 августа 2019
Сотрудниками Шереметьевской таможни задержаны 7 приматов семейства Лориевых вида Обыкновенный потто с недействительным сертификатом СИТЕС. 1 августа 2019
© Фото : Федеральная таможенная служба
Сотрудниками Шереметьевской таможни задержаны 7 приматов семейства Лориевых вида Обыкновенный потто с недействительным сертификатом СИТЕС. 1 августа 2019
Согласно заключению Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России, общая рыночная стоимость животных составила 4,027 миллиона рублей.
В отношении неустановленных лиц, действовавших в интересах индивидуального предпринимателя, возбуждено уголовное дело по статье 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное перемещение диких животных), говорится в сообщении.
Приматы переданы в благотворительный фонд защиты животных "Бим".
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