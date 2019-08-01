Рогозин рассказал о загруженности ведущих предприятий "Роскосмоса"

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Загрузка ведущих предприятий ракетно-космической отрасли РФ зачастую не превышает 50%, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в четверг в ходе встречи с президентом страны Владимиром Путиным.
"У нас загрузка зачастую не превышает 40–50% на наших ведущих предприятиях", - сказал он.
По его словам, в таких условиях Роскосмосу сильно помогают уже подписанные контракты с "Газпромом", "Газпром нефтью", "Транснефтью" и другими ведущими компаниями, связанные с диверсификацией ракетно-космической отрасли.