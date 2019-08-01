В Красноярском крае завели дело после вырубки здорового леса

"По предварительной версии следствия, в период с марта 2018 по апрель 2019 года в результате заведомо ненадлежащего лесопатологического исследования, организованного должностными лицами Абанского лесничества, и проведенного ненадлежащим лицом с согласия Министерства лесного хозяйства Красноярского края, здоровый, не подлежащий вырубке лес, был продан по договору купли-продажи коммерческой организации для проведения сплошной санитарной рубки", - говорится в сообщении.