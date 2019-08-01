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РИА Новости

В Красноярском крае завели дело после вырубки здорового леса

Вчера, 14:38
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© РИА Новости / Александр КряжевВид на тайгу
Вид на тайгу
© РИА Новости / Александр Кряжев
КРАСНОЯРСК, 1 авг - РИА Новости. Часть здорового леса в Абанском лесничестве Красноярского края была вырублена под видом санитарной рубки, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
"По предварительной версии следствия, в период с марта 2018 по апрель 2019 года в результате заведомо ненадлежащего лесопатологического исследования, организованного должностными лицами Абанского лесничества, и проведенного ненадлежащим лицом с согласия Министерства лесного хозяйства Красноярского края, здоровый, не подлежащий вырубке лес, был продан по договору купли-продажи коммерческой организации для проведения сплошной санитарной рубки", - говорится в сообщении.
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