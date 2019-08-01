В Красноярском крае завели дело после вырубки здорового леса

КРАСНОЯРСК, 1 авг - РИА Новости. Часть здорового леса в Абанском лесничестве Красноярского края была вырублена под видом санитарной рубки, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
"По предварительной версии следствия, в период с марта 2018 по апрель 2019 года в результате заведомо ненадлежащего лесопатологического исследования, организованного должностными лицами Абанского лесничества, и проведенного ненадлежащим лицом с согласия Министерства лесного хозяйства Красноярского края, здоровый, не подлежащий вырубке лес, был продан по договору купли-продажи коммерческой организации для проведения сплошной санитарной рубки", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что ущерб составил более трех миллионов рублей. Следователи возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями с существенным ущербом в отношении неустановленных должностных лиц лесничества. Расследование продолжается.