Новый мост через реку Шексна на Вологодчине обещают построить к 2022 году

ВОЛОГДА, 1 авг – РИА Новости. Подрядчики обещают властям Вологодской области построить новый мост через реку Шексна в городе Череповце к 2022 году, а не к 2025-му, как было заявлено ранее, сообщает в четверг пресс-служба правительства области.

Проект оценивается в 16,5 миллиарда рублей. Он был задуман еще во времена СССР в 1987 году. Как ранее сообщал РИА Новости глава региона Олег Кувшинников, это будет самый длинный мост в Вологодской области, его протяженность составит 1,131 тысячу метров, а длина всего объекта вместе с подходами - 3,5 километра. Кроме мостового перехода, дорожники построят семь километров новой автомобильной дороги, которая соединит мост с трассой Череповец - Сергиев Посад.

Новый срок строительства на установочном совещании в Череповце назвал представитель подрядной организации "Мостострой 11". В свою очередь, пресс-служба отмечает, что правительство региона обязуется строго соблюдать график и объемы финансирования.

"Мы продолжим работу по привлечению федеральных средств на этот объект, но готовы обеспечить финансирование и из областного бюджета. Общая сумма всех работ составит более 16 миллиардов рублей",- приводит пресс-служба слова губернатора региона Олега Кувшинникова.

По его словам, одновременно с возведением моста будет построен южный обход Череповца длиной восемь километров и шириной в шесть полос движения.