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РИА Новости
Вологодская область

Новый мост через реку Шексна на Вологодчине обещают построить к 2022 году

Вчера, 14:35
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© Depositphotos / xloadВологодский Кремль
Вологодский Кремль
© Depositphotos / xload
ВОЛОГДА, 1 авг – РИА Новости. Подрядчики обещают властям Вологодской области построить новый мост через реку Шексна в городе Череповце к 2022 году, а не к 2025-му, как было заявлено ранее, сообщает в четверг пресс-служба правительства области.
Проект оценивается в 16,5 миллиарда рублей. Он был задуман еще во времена СССР в 1987 году. Как ранее сообщал РИА Новости глава региона Олег Кувшинников, это будет самый длинный мост в Вологодской области, его протяженность составит 1,131 тысячу метров, а длина всего объекта вместе с подходами - 3,5 километра. Кроме мостового перехода, дорожники построят семь километров новой автомобильной дороги, которая соединит мост с трассой Череповец - Сергиев Посад.
Новый срок строительства на установочном совещании в Череповце назвал представитель подрядной организации "Мостострой 11". В свою очередь, пресс-служба отмечает, что правительство региона обязуется строго соблюдать график и объемы финансирования.
"Мы продолжим работу по привлечению федеральных средств на этот объект, но готовы обеспечить финансирование и из областного бюджета. Общая сумма всех работ составит более 16 миллиардов рублей",- приводит пресс-служба слова губернатора региона Олега Кувшинникова.
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников во время встречи с Владимиром Путиным. 29 марта 2019
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По его словам, одновременно с возведением моста будет построен южный обход Череповца длиной восемь километров и шириной в шесть полос движения.
"Благодаря этому будет снижена нагрузка на дорожную сеть центральной части города. Лично для меня – это один из главных инфраструктурных проектов в карьере",- подчеркнул губернатор.
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