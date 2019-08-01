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РИА Новости

В Армении пресекли канал незаконной миграции из Ирака в Европу

Вчера, 14:30
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкБеженцы-мусульмане на границе
Беженцы-мусульмане на границе
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Беженцы-мусульмане на границе. Архивное фото
ЕРЕВАН, 1 авг – РИА Новости. Служба национальной безопасности Армении сообщила о раскрытии преступной группы, занимающейся организацией незаконной миграции из Ирака в страны Европы через армянскую территорию.
"Проживающие в Ираке лица организовали незаконную миграцию ряда иракских граждан, используя фальшивые документы для разрешения на транзит через территорию Армении, получив по 12 тысяч евро с каждого гражданина", - говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте СНБ.
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Отмечается, что члены преступной группы вручили мигрантам билеты на авиарейсы Эрбиль-Ереван и Ереван-Стамбул-Эрбиль, договорившись, что те в действительности не вернутся в Ирак, а отправятся из Армении в страны Европы.
"Иракские граждане пересекли границу Армении по своим действительным паспортам. В нейтральной зоне (ереванского – ред.) аэропорта они попытались сесть в направляющийся в Вену самолет, используя заведомо фальшивые испанские и французские паспорта и оформленные на основе их данных посадочные билеты. Сотрудники СНБ Армении раскрыли преступление и пресекли попытку незаконной миграции", - заявили в пресс-центре СНБ.
Граждане Ирака были задержаны, в качестве меры пресечения в их отношении избрано личное поручительство, добавили в спецслужбе.
Кроме того, заявили в пресс-центре, двое граждан Армении, один из которых, возможно, связан с организацией незаконной миграции из Ирака, тем же способом организовал нелегальную перевозку армянских граждан в Европу. В этом случае, по данным СНБ, использовались поддельные греческие документы, а армянских мигрантов пытались отправить авиарейсом в Барселону. "Во время обысков в квартирах организаторов найдены испанские карты проживания и греческие визовые штампы", - отметили в пресс-центре.
Возбуждено уголовное дело, обвинение предъявлено пяти лицам.
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МигрантыИракЕвропаАрменияВ мире
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