В Армении пресекли канал незаконной миграции из Ирака в Европу

ЕРЕВАН, 1 авг – РИА Новости. Служба национальной безопасности Армении сообщила о раскрытии преступной группы, занимающейся организацией незаконной миграции из Ирака в страны Европы через армянскую территорию.

"Проживающие в Ираке лица организовали незаконную миграцию ряда иракских граждан, используя фальшивые документы для разрешения на транзит через территорию Армении, получив по 12 тысяч евро с каждого гражданина", - говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте СНБ.

Отмечается, что члены преступной группы вручили мигрантам билеты на авиарейсы Эрбиль-Ереван и Ереван-Стамбул-Эрбиль, договорившись, что те в действительности не вернутся в Ирак, а отправятся из Армении в страны Европы.

"Иракские граждане пересекли границу Армении по своим действительным паспортам. В нейтральной зоне (ереванского – ред.) аэропорта они попытались сесть в направляющийся в Вену самолет, используя заведомо фальшивые испанские и французские паспорта и оформленные на основе их данных посадочные билеты. Сотрудники СНБ Армении раскрыли преступление и пресекли попытку незаконной миграции", - заявили в пресс-центре СНБ.

Граждане Ирака были задержаны, в качестве меры пресечения в их отношении избрано личное поручительство, добавили в спецслужбе.

Кроме того, заявили в пресс-центре, двое граждан Армении, один из которых, возможно, связан с организацией незаконной миграции из Ирака, тем же способом организовал нелегальную перевозку армянских граждан в Европу. В этом случае, по данным СНБ, использовались поддельные греческие документы, а армянских мигрантов пытались отправить авиарейсом в Барселону. "Во время обысков в квартирах организаторов найдены испанские карты проживания и греческие визовые штампы", - отметили в пресс-центре.