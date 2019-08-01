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РИА Новости

В Москве задержали пять человек по делу о массовых беспорядках

Вчера, 14:06
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. По делу о массовых беспорядках в центре Москвы задержали пять человек, принимавших активное участие в организации незаконной акции 27 июля, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Она пояснила, что среди задержанных — Алексей Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев. Сейчас с ними проводятся допросы и другие следственные действия.
В ближайшее время следствие будет просить суд заключить задержанных под стражу.
Двадцать седьмого июля у здания столичной мэрии прошел не согласованный с властями митинг. За различные нарушения были задержаны 1074 человека. Позже Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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Следственный комитет РФМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Необходимо задержать тех кто привёл толпу на перекрытие дороги и потом быстренько соскочил оттуда (всё видно по видео как они организованно свинтили, оставив мычащих про свободу посереди проезжей части).
1 августа, 14:41
Ryskin Andy
100300241
А сдетьми, которых там большинство было кто то работает?...или они готовы за деньги устроить любую провокацию?
1 августа, 14:38
Константин Чистов
67000145
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