В Москве задержали пять человек по делу о массовых беспорядках

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. По делу о массовых беспорядках в центре Москвы задержали пять человек, принимавших активное участие в организации незаконной акции 27 июля, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Она пояснила, что среди задержанных — Алексей Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев. Сейчас с ними проводятся допросы и другие следственные действия.

В ближайшее время следствие будет просить суд заключить задержанных под стражу.