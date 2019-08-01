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РИА Новости
Туризм

АТОР: турпоток из России в Индонезию ежегодно растет

Вчера, 15:50
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© Depositphotos / oneinchpunchДевушка возле храма Пура Лухур Лемпуянг на Бали, Индонезия
Девушка возле храма Пура Лухур Лемпуянг на Бали, Индонезия
© Depositphotos / oneinchpunch
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Индонезия стала единственным направлением на российском выездном туристическом рынке, показатели которого стабильно растут в последние годы, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Индонезия, пожалуй, единственная страна, куда выездной поток из России превысил докризисные показатели 2013 года. Если российский выездной рынок, начиная с 2015 года то падал, то рос, индонезийское выездное направление, напротив, демонстрировало стабильный рост все эти годы", - сообщила она.
По мнению Ломидзе, о большом потенциале этого направления говорит то, что пока порядка 90% всех россиян, отправляющихся в Индонезию, едут только на Бали.
"То есть пока остальная часть Индонезии еще недостаточно оценена российскими туристами. Будем надеяться, что та программа продвижения, которую Индонезия собирается реализовать в нашей стране, позволит развивать и другие острова этого государства с точки зрения взаимодействия с российским туристическим бизнесом", - отметила представитель АТОР.
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