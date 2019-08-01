АТОР: турпоток из России в Индонезию ежегодно растет

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Индонезия стала единственным направлением на российском выездном туристическом рынке, показатели которого стабильно растут в последние годы, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Индонезия, пожалуй, единственная страна, куда выездной поток из России превысил докризисные показатели 2013 года. Если российский выездной рынок, начиная с 2015 года то падал, то рос, индонезийское выездное направление, напротив, демонстрировало стабильный рост все эти годы", - сообщила она.

По мнению Ломидзе, о большом потенциале этого направления говорит то, что пока порядка 90% всех россиян, отправляющихся в Индонезию, едут только на Бали.