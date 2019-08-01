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РИА Новости

В Сочи задержали прогулочный катер с двойным перегрузом

Вчера, 13:24
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© РИА Новости / Илья ПиталевНабережная в Сочи
Набережная в Сочи
© РИА Новости / Илья Питалев
КРАСНОДАР, 1 авг - РИА Новости. Министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Пуликовский на пресс-конференции рассказал о том, что на следующий день после трагедии в Джубге, где перевернулся перегруженный катер, в Сочи задержали судно с двойным перегрузом.
"Буквально на следующий день (после трагедии в Джубге - ред.) аналогичное судно мы задерживаем с двойным перегрузом в Сочи... Опять же жажда наживы и непорядочные люди. Здесь роль общественности. Надо сообщать о таких фактах", - сказал Пуликовский.
Статуя Фемиды
7 июля, 16:42
Суд арестовал капитана катера, перевернувшегося в Черном море
В начале июля прогулочный катер перевернулся в Черном море вблизи поселка Джубга Туапсинского района. Сообщалось о гибели двух пассажиров. Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. По информации ведомства, на затонувшем в Черном море катере находились 55 отдыхающих при вместимости в 12 человек.
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