Житель Югры отдал взятые в кредит 1,2 миллиона рублей мошенникам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 авг - РИА Новости. Житель Сургутского района ХМАО отдал мошенникам 1,2 миллиона рублей, взятые в кредит, когда узнал, что они могут вернуть ему в четыре раза больше, сообщает пресс-служба районного отдела МВД.

Ведомство уточняет, что в полицию обратился 57-летний житель поселка Белый Яр, которому на телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником страховой службы.

"Он сообщил, что есть возможность вернуть страховку по кредиту, взятому им шесть лет назад, и моральный ущерб, но необходимо заплатить судебные издержки и за работу адвоката. Обещанная сумма составляла более 300 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе.

По данным правоохранителей, мужчина общался с неизвестным две недели, за это время сумма, которую ему пообещали вернуть, выросла до 5 миллионов рублей, однако также требовалось оплатить страховку и дополнительные услуги адвоката.

"Потерпевший перевел 12 платежами более 1,2 миллиона рублей, взяв кредиты в банках", - пояснили в ведомстве.