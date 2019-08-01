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РИА Новости

Житель Югры отдал взятые в кредит 1,2 миллиона рублей мошенникам

Вчера, 13:18
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги
© РИА Новости / Илья Питалев
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 авг - РИА Новости. Житель Сургутского района ХМАО отдал мошенникам 1,2 миллиона рублей, взятые в кредит, когда узнал, что они могут вернуть ему в четыре раза больше, сообщает пресс-служба районного отдела МВД.
Ведомство уточняет, что в полицию обратился 57-летний житель поселка Белый Яр, которому на телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником страховой службы.
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"Он сообщил, что есть возможность вернуть страховку по кредиту, взятому им шесть лет назад, и моральный ущерб, но необходимо заплатить судебные издержки и за работу адвоката. Обещанная сумма составляла более 300 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе.
По данным правоохранителей, мужчина общался с неизвестным две недели, за это время сумма, которую ему пообещали вернуть, выросла до 5 миллионов рублей, однако также требовалось оплатить страховку и дополнительные услуги адвоката.
"Потерпевший перевел 12 платежами более 1,2 миллиона рублей, взяв кредиты в банках", - пояснили в ведомстве.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, они устанавливают личность звонившего, добавили в ОМВД.
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