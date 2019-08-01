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РИА Новости
Война в Сирии

Источник: спецпосланник ООН по Сирии поедет в Дамаск на следующей неделе

Вчера, 13:16
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© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
© Sputnik / Владислав Воднев
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Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 1 авг - РИА Новости. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен поедет в Дамаск на следующей неделе, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
"На следующей неделе он (спецпосланник) поедет в Дамаск", - заявил собеседник агентства.
Он добавил, что о формировании конституционной комиссии "должно быть объявлено со стороны ООН".
"На настоящий момент мы ждем следующих шагов, после чего решим", - отметил источник.
Очередной раунд переговоров высокого уровня "астанинского формата" стартует в четверг в столице Казахстана Нур-Султане и продолжится в пятницу. Впервые в переговорах примут участие представители Ирака и Ливана, получившие статус наблюдателей "Астаны" на предыдущем раунде переговоров в апреле. В переговорах в Нур-Султане примут участие делегации стран-гарантов - Ирана, России и Турции, правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В столицу Казахстана также приглашены высокие представители ООН, представители Иордании выступят в качестве наблюдателей.
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