Источник: спецпосланник ООН по Сирии поедет в Дамаск на следующей неделе

НУР-СУЛТАН, 1 авг - РИА Новости. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен поедет в Дамаск на следующей неделе, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

"На следующей неделе он (спецпосланник) поедет в Дамаск", - заявил собеседник агентства.

Он добавил, что о формировании конституционной комиссии "должно быть объявлено со стороны ООН".

"На настоящий момент мы ждем следующих шагов, после чего решим", - отметил источник.